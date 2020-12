1 Fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 5, le fan di Pierpaolo Pretelli urlano al modello di lasciare perdere Giulia Salemi: ecco cosa è accaduto

Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 5, senza dubbio Pierpaolo Pretelli è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Per settimane infatti l’ex Velino ha fatto discutere per via del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, che ha interessato migliaia di telespettatori. Attualmente però il modello sembrerebbe aver deciso di mettere da parte i suoi sentimenti e di godersi a pieno il resto della sua esperienza in casa. Nel mentre però pare che Pretelli sia particolarmente interessato a Giulia Salemi, e a notarlo sono state anche le sue fan, che questa mattina hanno deciso di agire. Alcune follower di Pierpaolo si sono infatti recate fuori le mura del loft di Cinecittà, urlando all’ex modello di lasciar perdere proprio la blogger! Ad ascoltare il messaggio sono stati Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che si trovavano in giardino. L’ex tronista a quel punto, confermando in qualche modo l’interesse di Pierpaolo per Giulia, ha affermato:

“Parlano di Giulia. Ieri ho fatto una domandina a Pier. Io lo conosco, lo vedo il suo occhio. Non si è lanciato però ha un occhio dolce”.

A quel punto Stefania Orlando ha fatto notare ad Andrea Zelletta come in realtà Pierpaolo Pretelli sia carino con tutte le donne, dichiarando:

“Ah si? Vabbè ma lui è carino con tutte le donne”.

Tuttavia Andrea Zelletta non pare avere dubbi: secondo l’ex tronista infatti Pierpaolo Pretelli sarebbe interessato a Giulia Salemi:

“Un po’ più dolce”.

Fuori gridano a Giulia di lasciare stare Pierpaolo

Stefania: Giulia? ma quando mai?

Andrea: "Ieri ho fatto una domandina a Pier, c'ha un occhio più dolce" #GFVIP pic.twitter.com/menVtDnKnR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 16, 2020

Cosa accadrà dunque tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Nel mentre al di fuori della casa, Elisabetta Gregoraci ha contattato Ariadna Romero, ex compagna del modello. Rivediamo cosa è accaduto.