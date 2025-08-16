Durante la puntata di The Cage – Prendi e scappa, Giulia Salemi si è resa protagonista di una gaffe esilarante, che ha attirato l’attenzione del web, divertito dalla sua uscita.

La gaffe di Giulia Salemi

Giulia Salemi in questi mesi la stiamo vedendo spesso in TV come spalla destra di Amadeus nel programma The Cage. Spigliata, divertente e sempre con la battuta pronta, l’influencer si sta dimostrando molto spigliata in questo ruolo.

A lei spetta il compito di presentare delle manche, ma anche di accompagnare i concorrenti verso gli obiettivi prefissati in puntata. E non solo! Di tanto in tanto Giulia Salemi ha l’incarico di raccontare i premi previsti. E proprio mentre si premurava di fare ciò, ecco la gaffe dietro l’angolo da parte sua. Ma cosa è successo?

Come potete vedere dal filmato Giulia Salemi raccontava al pubblico a casa lo svolgimento di uno dei divertenti giochi proposti per la serata. Riuscire a raggiungere il risultato sperato, avrebbe dato la possibilità alle coppie di vincere un premio straordinario: un soggiorno di una settimana (volo compreso) per due persone in un hotel a cinque stelle nella splendida città di Hammamet.

Ma anzichè citare la località tunisina, Giulia Salemi è incappata nello strafalcione e le è scappato un “a mammt”. Pochi istanti dopo la stessa, con il sorriso stampato sulle labbra, si è resa conto di quanto detto e si è immediatamente corretta. Inutile dire che Amadeus non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato a ridere.

COME SI FAAAAAA LA AMO AHAHAHAHAHAHHA



Giulia è così ironica, spontanea nelle sue uscite che si può solo amare #thecage pic.twitter.com/TDmkGHoMRG — Federica (@federicapaparo) August 15, 2025

Nonostante Giulia Salemi abbia ripreso il filo del discorso, il conduttore ha fatto un po’ fatica a smettere di ridere, coinvolgendo anche il pubblico. Poco dopo a preso benevolmente in giro l’influencer con una battuta, come mostrato dal video sopra. Insomma un momento davvero molto spassoso che è stato condiviso in rete da diversi utenti e fan di Giulia.