Sul palco del Red Valley, Tony Effe ha risposto al dissing di Fedez con il brano “Chiara”, attaccando direttamente il collega dopo la recente bordata.

La risposta di Tony Effe a Fedez

La tensione tra Tony Effe e Fedez è nuovamente alta, e il palco del Red Valley Festival di Olbia si è trasformato in un botta e risposta a distanza. Dopo la frecciatina lanciata da Fedez due sere prima, durante la sua esibizione nello stesso evento — “A Sanremo sembrava Pavarotti” — il rapper romano non ha perso tempo per replicare. Dopo la bordata su Instagram con una storia, ha voluto dire la sua.

Poco dopo le 23, Tony Effe è salito sul palco per uno show carico di energia. Prima ha scaldato il pubblico con i grandi successi dell’era Dark Polo Gang, poi con alcuni dei suoi singoli più noti. Ma la vera sorpresa è arrivata a metà esibizione, quando l’artista ha deciso di rispondere al dissing con un’arma già pronta: il brano “Chiara”, registrato un anno fa, proprio quando lo scontro tra i due aveva cominciato a infiammarsi sui social.

Il brano è diretto e non lascia spazio a interpretazioni. Alcune rime hanno nuovamente colto l’attenzione. “Hai fatto i figli solo per postarli” è una delle frasi più forti, un attacco personale che ha riacceso il dibattito online. Ma Tony Effe ha rincarato la dose con altre barre taglienti: “Lucia, ti do un consiglio. La vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leo ma sei un coniglio”.

Dopo la provocazione di Fedez, Tony Effe ha deciso di non stare a guardare. Ha rilanciato con un brano che non risparmia nessuno: non solo Federico, ma nemmeno Chiara Ferragni e i figli. Un dissing che già lo scorso anno fece parecchio rumore.

E anche stavolta non è stato altrimenti. Sui social il pubblico si divide: c’è chi applaude la schiettezza di Tony Effe e chi critica i toni troppo spinti. Quel che è certo è che tra i due sembra essere iniziato il secondo round, a distanza di un po’ di tempo.