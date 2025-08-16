Tony Effe si vendica subito e risponde al dissing di Fedez al Red Valley: “Hai fatto i figli solo per postarli”
Tony Effe risponde a Fedez con rime al vetriolo dal palco di Olbia con il brano “Chiara”
Sul palco del Red Valley, Tony Effe ha risposto al dissing di Fedez con il brano “Chiara”, attaccando direttamente il collega dopo la recente bordata.
La risposta di Tony Effe a Fedez
La tensione tra Tony Effe e Fedez è nuovamente alta, e il palco del Red Valley Festival di Olbia si è trasformato in un botta e risposta a distanza. Dopo la frecciatina lanciata da Fedez due sere prima, durante la sua esibizione nello stesso evento — “A Sanremo sembrava Pavarotti” — il rapper romano non ha perso tempo per replicare. Dopo la bordata su Instagram con una storia, ha voluto dire la sua.
Poco dopo le 23, Tony Effe è salito sul palco per uno show carico di energia. Prima ha scaldato il pubblico con i grandi successi dell’era Dark Polo Gang, poi con alcuni dei suoi singoli più noti. Ma la vera sorpresa è arrivata a metà esibizione, quando l’artista ha deciso di rispondere al dissing con un’arma già pronta: il brano “Chiara”, registrato un anno fa, proprio quando lo scontro tra i due aveva cominciato a infiammarsi sui social.
Il brano è diretto e non lascia spazio a interpretazioni. Alcune rime hanno nuovamente colto l’attenzione. “Hai fatto i figli solo per postarli” è una delle frasi più forti, un attacco personale che ha riacceso il dibattito online. Ma Tony Effe ha rincarato la dose con altre barre taglienti: “Lucia, ti do un consiglio. La vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leo ma sei un coniglio”.
Dopo la provocazione di Fedez, Tony Effe ha deciso di non stare a guardare. Ha rilanciato con un brano che non risparmia nessuno: non solo Federico, ma nemmeno Chiara Ferragni e i figli. Un dissing che già lo scorso anno fece parecchio rumore.
E anche stavolta non è stato altrimenti. Sui social il pubblico si divide: c’è chi applaude la schiettezza di Tony Effe e chi critica i toni troppo spinti. Quel che è certo è che tra i due sembra essere iniziato il secondo round, a distanza di un po’ di tempo.