A The Cage – Prendi e scappa un concorrente ha tentato di portare via la telecamera, scambiata per un premio. La reazione di Amadeus

A The Cage un concorrente ha cercato per errore di portarsi via una telecamera, scambiandola per un premio. Amadeus lo ha fermato appena in tempo. L’episodio ha fatto il giro del web diventando virale tra gli utenti.

La gaffe del concorrente a The Cage

A The Cage può succedere davvero di tutto, anche che un concorrente tenti di portarsi via… una telecamera di scena. È quello che è successo nella puntata del 19 settembre del game show condotto da Amadeus sul Nove.

Durante uno dei momenti più frenetici del gioco, in cui i partecipanti devono raccogliere quanti più oggetti possibile all’interno della celebre “gabbia”, un concorrente è andato in confusione e ha cercato di staccare una delle telecamere fisse usate per riprendere l’azione. Una scena surreale che ha strappato risate ma anche un attimo di panico.

A The Cage a notare l’accaduto sono stati proprio Amadeus e la co-conduttrice Giulia Salemi, che sono intervenuti tempestivamente per fermare il partecipante prima che combinasse un danno irreparabile. Il conduttore, visibilmente incredulo, si è passato le mani tra i capelli e ha esclamato con la sua solita ironia: “Per fortuna non si è rotta, altrimenti avremmo dovuto decurtarti il costo dal montepremi finale!”

No, la telecamera non fa parte degli oggetti da prendere nella gabbia di #TheCage pic.twitter.com/JomD4moagX — NOVE (@nove) September 19, 2025

A giustificare l’equivoco c’è il fatto che nella gabbia vengono posizionati diversi oggetti elettronici dal valore anche molto alto. Dunque nella foga della prova e con pochi secondi a disposizione, il concorrente di The Cage pare aver scambiato la telecamera per uno dei premi in palio.

La puntata è diventata immediatamente virale sui social, con i fan divertiti dalla scena. La produzione di The Cage potrebbe ora valutare un riposizionamento delle attrezzature, per evitare che l’episodio possa ripetersi. Intanto il programma continua a regalare imprevisti e momenti simpatici come quello raccontato.