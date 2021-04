2 Giulia Salemi: “Che schifo”

Giulia Salemi non ci sta e critica il gesto di Paul Gascoigne contro sua madre Fariba Tehrani che non è passato inosservato. Nel corso dell’ultima puntata del reality la “persiana” è stata al centro di numerose critiche da parte dei naufraghi. Un nutrito gruppo ha infatti accusato Fariba di essere falsa e di mettere zizzania. Durante la puntata la Tehrani è stata protagonista di tanti confronti, tra cui quello con Valentina Persia che ha dichiarato di non voler avere alcun tipo di rapporto con lei.

Intanto la donna batte al televoto la modella Beatrice Marchetti e ritorna in Palapa nell’indifferenza quasi generale degli altri concorrenti. Al momento delle nomination però è l’ex calciatore a far storcere il naso di parecchie persone sul web. Gascoigne ha infatti nominato proprio Fariba e, prima di bruciare la sua carta, la utilizza fintamente per pulirsi il lato B. Un modo di fare che ha indispettito parecchio la Salemi, che ha commentato su Twitter.

“Che schifo. Buonanotte“, sono le poche ma importanti parole utilizzate da Giulia Salemi per commentare quanto accaduto. L’ex vippona ha commentato poi una clip del momento in questione in cui si vede Paul mimare il gesto al centro di polemiche. Sul web c’è chi si è scagliato con ferocia contro l’ex calciatore e chi invece ha tentato di difenderlo, facendo riferimento al tipico humor inglese.

Nel corso della serata però Giulia ha commentato anche la lite avvenuta tra sua madre e la Persia. Anche il fidanzato della Salemi Pierpaolo Pretelli ha avuto da ridire su qualcosa.

Vediamo cosa è successo