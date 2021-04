Chi è Paul Gascoigne? Età, calcio figli e Instagram

Conosciamo meglio Paul Gascoigne, naufrago dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la sua carriera, la biografia, la vita privata e Instagram.

Chi è Paul Gascoigne

Nome e Cognome: Paul John Gascoigne (Soprannominato Gazza)

Data di nascita: 27 maggio 1967

Luogo di nascita: Gateshead (Inghilterra)

Età: 53 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1.77 m

Peso: 74 kg

Professione: ex calciatore e allenatore

Tatuaggi: diversi in tutto il corpo

Profilo Instagram: @paul_gascoigne8

Paul Gascoigne età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più sul Paul Gascoigne, naufrago dell’Isola dei famosi 2021. Paul è nato il 27 maggio 1967 a Gateshead in Inghilterra e ha 53 anni d’età. È del segno dei Gemelli, la sua altezza è 1.77 m e il suo peso 74 kg. Il soprannome con cui tutti lo conoscono è Gazza.

Paul inizia la sua carriera entrando nella squadra di calcio giovanile del Newcastle, anche se inizialmente non riesce a dare il meglio a causa del suo sovrappeso. Solo con l’allenamento e la costanza, riuscirà ad ottenere ottimi risultati.

Come calciatore è rimasto in attività fino al 2004, diventando poi allenatore. Sono tristemente noti alla cronaca i suoi problemi riguardanti l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, nonché anche quelli relativi all’ansia e alla depressione. Paul Gascoigne è arrivato a tentare il suicidio nel 2008. Successivamente però è riuscito a trovare la forza per riprendersi, concedendosi dunque una seconda possibilità.

Vediamo adesso la sua carriera.

La carriera di Paul Gascoigne

Paul Gascoigne inizia la sua carriera a 18 anni, quando entra come titolare in una squadra scozzese. Qui riesce a formarsi come calciatore, migliorando partita dopo partita e vincendo la coppa scozzese e il torneo nazionale. Gazza è stato convocato per la prima volta nella nazionale inglese nel 1988 ed è in questa occasione che viene notato per il suo carattere esuberante.

Nel 1991 Paul si infortuna gravemente al ginocchio, dovendosi perciò fermare per una stagione. Nel 1992, dopo essersi ripreso, Gazza arriva in Italia ed approda nella Lazio. Qui conquista subito un posto come titolare e sarà uno dei giocatori di punta della squadra. La sua esperienza in terra italica dura 3 anni e nel 1995 Paul Gascoigne lascia la Lazio.

Dopo varie esperienze in nazionale, Gazza decide di lasciare la propria casacca nel 1998, non partecipando dunque ai Mondiali in Francia. Dopo avere militato in alcune squadre di calcio, sempre in suolo britannico, Paul decide di chiudere la sua carriera come calciatore. Nel 2004 gioca la sua ultima partita con il Boston United, per poi dedicarsi al ruolo di allenatore.

Nel 2005 inizia ad allenare un paio di squadre, che tuttavia però dovrà mollare poco dopo a causa dei suoi problemi legati all’abuso di alcol e droghe.

Eccoci alla sua vita privata.

Vita privata: figlia

Paul Gascoigne è stato sposato con l’ex moglie Sheryl per due anni, dal 1996 al 1998 e da cui ha avuto un figlio: Regan. Inoltre Gazza ha anche adottato i figli che la sua ex moglie aveva avuto dal matrimonio precedente.

Sul calciatore sono note le tristi notizie relative a una vita molto turbolenta, che ha causato anche diversi problemi con il figlio. Per un periodo, infatti, Regan non ha voluto avere più nulla a che fare con lui. Dopo un chiarimento, però, tra loro è tornato il sereno e ora i rapporti sono stabili, così come lo sono con i figli adottivi. Oggi, però, è single.

Ecco quanto ha dichiarato Paul Gascoigne in merito alle sue esperienze sentimentali e le ultime notizie:

“Non mi sono sposato per poi divorziare e mi ci sono voluti sei anni per superare la cosa. A livello emotivo, è stata davvero dura e da allora sono più di 31 anni che sono single. Se incontrassi la persona giusta, inizierei una storia, ma non l’ho ancora incontrata.”

E ancora, riguardo alla sua nuova vita oggi:

“Sono una persona nuova, più felice e a mio agio con me stesso: sono riuscito anche a fare una vacanza a Tenerife, la prima da 15 anni a questa parte. Una volta non riuscivo a gestire la pressione dei paparazzi, coi social media la situazione è anche peggiorata, eppure sono talmente sereno che non sento più neanche il bisogno di nascondermi.”

Ma scopriamo dove seguirlo sui social.

Dove seguire Paul Gascoigne: social e Instagram

Ora che conosciamo le ultime notizie su chi è Paul Gascoigne, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram, che conta più di 275mila followers.

Gazza ultimamente non è più attivo sul proprio account, sebbene in passato abbia condiviso molti attimi della sua vita personale. L’ultima foto, però, risale al 26 febbraio 2019. Chissà che la nuova esperienza televisiva in Italia non serva per farlo ritornare più attivo.

E visto che adesso è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma.

Paul Gascoigne all’Isola dei famosi 2021

Paul Gascoigne è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, inizia la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Per Paul Gascoigne questa nuova avventura è un bel modo per rimettersi alla prova oggi e cercare di superare i propri limiti. Ma se dovesse vincere l’Isola dei Famosi cosa farebbe? Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Se vincerò darò il montepremi a un’associazione no profit che ha fondato la mia famiglia in ricordo di mio nipote”

Senza dubbio l’emozione non manca e quindi restiamo in attesa di scoprire come sarà in grado di gestire questa nuova esperienza.

Ma conosciamo anche tutti gli altri naufraghi.

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Ecco chi sono tutti i naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi:

E ancora:

In questa edizione conosceremo anche la Parasite Island con protagonisti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Vediamo quindi il percorso di Paul Gascoigne nel reality…

Il percorso di Paul Gascoigne

L’avventura di Paul Gascoigne all’Isola dei famosi 2021 inzia ufficialmente lunedì 15 marzo. Vedremo come andrà il suo percorso. Riuscirà ad arrivare fino alla fine e ad aggiudicarsi la vittoria finale? Non ci resta che aspettare per saperlo. Nel frattempo facciamo a lui e agli altri naufraghi i migliori auguri per la loro nuova esperienza.

Prima e seconda settimana

Arrivato a L’Isola Paul fa parte del gruppo dei Buriňos. Paul è stato protagonista di un siparietto simpatico con Awed. Spiegava infatti allo youtuber napoletano di amare la pizza con l’ananas, con il giovane incredulo.

Gascoigne si è infortunato durante una prova e ora rischia di abbandonare il programma anzitempo. Si spera che con le cure mediche possa recuperare in fretta e proseguire il suo percorso.

Terza e quarta settimana

Nel corso della puntata Paul è intervenuto dalla clinica dove è ricoverato, raccontando di stare meglio e di voler tornare presto in gara: “Sto abbastanza bene. Alla spalla va così e così, spero di tornare”.

Paul è finalmente tornato in gara, ma costretto a mantenere una fasciatura.

Quinta settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.