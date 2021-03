1 I ringraziamenti di Giulia Salemi

Giulia Salemi ieri è stata ospite di una diretta Instagram sul profilo di Chi Magazine. Nel corso della live con Valerio Palmieri la bella influencer ha toccato svariati argomenti. Si è parlato anche di progetti lavorativi (come vedremo in seguito) e della grande stima che Giulia nutre nei confronti di alcuni personaggi del piccolo schermo. Entrando nel dettaglio, poi la Salemi ci ha tenuto ad esprimere profonda gratitudine nei confronti di Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis. Ma partiamo per ordine:

“Modello televisivo? Partiamo dal presupposto che in questi anni ho avuto la fortuna di conoscere tante donne pazzesche del mondo televisivo. Dalla Toffanin alla Ventura, alla Parodi, la d’Urso, la Ilary Blasi. Elencarle tutte è difficile. Non conosco Michelle Hunziker che mi piace un sacco. Non ho mai avuto l’opportunità di lavorare con Maria De Filippi che è la Queen, però sono tante. Da tutte le donne che fanno parte del mondo televisivo (e non solo) c’è da imparare e da apprendere. Anche perché se sono arrivate fino a questo punto è grazie al loro talento, carisma e determinazione. Sono tutte donne forti e caz**te”.

A questo punto Valerio Palmieri ha ricordato come un grande volto televisivo come Alessia Marcuzzi, fan del GF Vip, è spesso scesa in campo sui social per difendere Giulia Salemi. L’influencer lusingata da questo ha ringraziato pubblicamente la conduttrice:

“Sì, Alessia meravigliosa e dolcissima! Io lei non la conosco personalmente. Però è stata meravigliosa. Quando sono uscita ho saputo e mi hanno fatto vedere, le persone che si sono spese a mio favore. È molto facile denigrarmi e difficile difendermi. E quando una donna importante come Alessia Marcuzzi decide di spendere delle parole a mio favore non mi fa che piacere. Son onorata. Le ho mandato un direct ringraziandola e che spero di conoscerla presto. Dato che ci sono lo faccio anche qui”.

Ma non solo perché Giulia Salemi ha anche aggiunto dei ringraziamenti speciali anche per Giulia De Lellis, la quale ha speso parole d’affetto durante il percorso dell’italo persiana nella Casa più spiata d’Italia:

“Anche Giulia De Lellis mi ha difesa con delle storie. Ci sono donne che ti criticano e donne che empatizzano. E sono donne come loro alle quali mi rivolgo e da cui trovo anche ispirazione e forza”.

Ha concluso Giulia Salemi, onorata di questi bei gesti nei suoi confronti. Intanto l’influencer ha fatto anche il punto circa i suoi progetti lavorativi…