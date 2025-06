Giulia Salemi ha passato un po’ di tempo, anche se a distanza, con Pierpaolo Pretelli e insieme si sono gustati il concerto di Cesare Cremonini. Ecco il video.

La videochiamata di Giulia Salemi

In questo momento Pierpaolo Pretelli si trova in Honduras come inviato per la corrente edizione de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione in studio troviamo Veronica Gentili accompagnata dall’opinionista Simona Ventura mentre dall’altra parte del mondo c’è l’ex gieffino.

Per accettare questo incarico ha dovuto lasciare in Italia Giulia Salemi e il figlio Kian, nato nel gennaio di quest’anni, e siamo certi che senta la mancanza di entrambi. Riescono però a colmare questa attesa del rivedersi dal vivo facendo videochiamate e scambiandosi messaggi appena possibile.

La prova di tutto ciò sta proprio nel video che possiamo vedere qui sotto. Giulia Salemi era presente al concerto di Cesare Cremonini nelle ultime ore e ha voluto condividere un momento molto speciale con il compagno. L’ex gieffina lo ha videochiamato durante l’esibizione del cantante sulle note de “La nuova stella di Broadway“, che entrambi amano molto.

Cantano e sono felici mentre aspettano di potersi finalmente riabbracciare. L’Isola dei Famosi dovrebbe terminare le prime settimane di luglio, quindi l’attesa sta per giungere al termine! Nel frattempo, ovviamente, entrambi si tengono occupati con i rispettivi impegni lavorativi.

Se Pierpaolo è inviato del reality di Canale 5, Giulia è impegnata con le attività di influencer, con il suo podcast e anche accanto ad Amadeus nel game show The Cage – Prendi e scappa. Una carriera piena di successi per entrambi che viene coronata dall’amore reciproco e dal loro bambino.