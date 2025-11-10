Ore di tensione nella casa del Grande Fratello. Poco fa infatti Giulia Soponariu si è sentita male e la regia ha staccato la diretta. Ecco cosa è accaduto e come sta la gieffina.

Malore per Giulia Soponariu

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova attesissima puntata e come al solito non mancheranno numerosi colpi di scena. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore all’interno della casa i concorrenti hanno vissuto un forte spavento. Giulia Soponariu si è infatti sentita male e a quel punto la regia ha deciso di staccare la diretta su Mediaset Extra. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando i gieffini erano seduti in salotto. A un tratto proprio la giovanissima concorrente di questa edizione ha iniziato a toccarsi il petto, facendo intendere di non sentirsi bene. A quel punto il gruppo ha prontamente soccorso Giulia e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Nel giro di pochissimi secondi intanto la regia ha staccato prontamente la diretta e da quel momento non sono più state mostrate immagini della gieffina, che nel frattempo ha ricevuto gli aiuti necessari.

Giulia si sente male e parte la censura 🙁 pic.twitter.com/csozi7Jder — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 10, 2025

Sui social intanto gli utenti hanno iniziato a preoccuparsi per Giulia Soponariu. Attualmente infatti non è ancora chiaro cosa sia accaduto e quali siano state le cause del malore. Tuttavia di certo a breve, dopo i dovuti controlli, la produzione aggiornerà il pubblico e sapremo dunque come sta la giovane gieffina.

Stasera intanto andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Tra sorprese, confronti e grandi emozioni assisteremo anche all’esito del televoto (questa settimana non eliminatorio) e alle temute nomination. Appuntamento come sempre alle ore 21:30, in prima serata con Simona Ventura.

