Nuovi momenti di paura nella Casa del Grande Fratello: Giulia Soponariu ha avuto un secondo malore nella notte. Le compagne raccontano che avrebbe detto di voler lasciare il gioco.

Nuovo malore per Giulia al Grande Fratello

Attimi di grande apprensione nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la concorrente Giulia Soponariu ha avuto un nuovo malore che ha scosso coinquilini e pubblico. Era già apparsa provata nel pomeriggio, quando – a poche ore dalla diretta – si era accasciata all’improvviso, spaventando tutti. I compagni di avventura si sono subito mobilitati per aiutarla e un medico ha poi verificato le sue condizioni, permettendole di tornare in gioco.

Durante la notte, però, il malessere si è ripresentato, a quanto pare. Mentre alcune gieffine chiacchieravano in giardino, Giulia si è alzata di scatto, visibilmente scossa, e si è sentita male di nuovo. È stata Benedetta Stocchi a soccorrerla per prima, accompagnandola in confessionale. In quei momenti di confusione, Rasha Younes ha chiamato aiuto: “Accompagnatela subito in confessionale 2. Omer, vai da Giulia, non sta bene!”.

Dopo alcuni minuti, Giulia è tornata con gli altri, ma l’atmosfera è rimasta comunque tesa. Secondo quanto confidato da alcune compagne, la giovane avrebbe espresso più volte il desiderio di lasciare il Grande Fratello. “A me aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via”, ha raccontato Flaminia Romoli. Anche Anita Mazzotta ha confermato: “Lo so, oggi dopo il malore mi ha detto ‘voglio andare a casa’”. Effettivamente Giulia e Anita ne avevano parlato nel pomeriggio e Giulia aveva confidato di fare fatica.

Ieri sera poi durante le nomination al Grande Fratello, proprio Flaminia ha scelto di votare Giulia con una motivazione insolita. “Io voto Giulia perché non voglio più vederla stare male qui dentro”, ha detto. Una spiegazione che ha suscitato la reazione di Simona Ventura, incredula: “La voti perché le vuoi bene? È incoerente. Le nomination servono per mandare via qualcuno, non per proteggerlo”.

Flaminia ha ribadito le sue intenzioni: “La vedo spenta e so che non sta più bene qui. La nomino per questo”. Dunque la scelta fatta dalla concorrente del Grande Fratello sarebbe stata fatta non per dare contro a Giulia, ma semplicemente perché nota un malessere. Il pubblico, intanto, si è diviso: c’è chi sostiene la scelta di Flaminia e chi invece la considera un gesto ingiusto.

Quel che è certo è che Giulia appare piuttosto provata. Dopo due malori e la tentazione di abbandonare il reality, il suo percorso al Grande Fratello potrebbe davvero essere a rischio. I fan sperano solo che possa riprendersi e ritrovare la serenità, qualunque decisione scelga di prendere.

