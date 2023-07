Mattia Zenzola è fidanzato con Benedetta? Ora parla la madre di lui, che fa un appunto

NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Amici 22

Continuano le indiscrezioni su Mattia Zenzola che in tanti danno per fidanzato con Benedetta Vari. Ora parla la madre di lui

Parla la madre di Mattia Zenzola

Appena due giorni fa siamo tornati a parlare di Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Il loro rapporto continua a far discutere, tra chi crede ci sia del tenero e chi pensa si tratti solo di amicizia. Dopo le parole di una fonte vicina al vincitore di Amici 22, ora a dire la sua è la madre del ragazzo su Instagram. Tra le storie del noto social la mamma di Mattia ha riportato queste precise parole:

“Tranquilli ragazzi. Non esistono amici di famiglia, ma amici di hype! Un vero amico non parla di te”, ha scritto la madre di Mattia Zenzola, per poi ribadire: “Un vero amico parla con te”. Dichiarazioni però che non confermano o smentiscono definitivamente il gossip, ma lasciano comunque intendere che le cose non stiano proprio come si rumoreggia.

Instagram Stories della mamma di Mattia Zenzola

Queste dichiarazioni derivano, come dicevamo, dopo l’intervista rilasciata da una fonte anonima che ha spiegato di essere vicina al ballerino. In sintesi per come ha parlato questa presunta amica di Zenzola a MondoTV24 ci sarebbe una particolare simpatia tra Mattia e Benedetta. Questa persona ha affermato infatti di essere certa che stiano insieme, ma di non poterlo dire per svariate ragioni.

Le parole della madre di Mattia Zenzola, però, sembrano affermare il contrario. Insomma è tutto davvero molto confuso. A destare più sospetti il fidanzato (o presunto ex) di Benedetta Vari che tra le storie di Instagram ha pubblicato questa foto. Scatto che sta facendo mormorare il web.

La storia Instagram di Simone, fidanzato di Benedetta

La situazione sembra essere intricata al momento e nessuno espone chiaramente la propria posizione. Dunque verrebbe da pensare che tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, nonostante tante indiscrezioni, ci sia solo una bella amicizia. Ma vedremo se i due ballerini di Amici 22 torneranno a parlarne per chiarire una volta per tutte.