Giulia Stabile lascia un commento su Sanremo mentre canta Sangiovanni

Sanremo

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera mentre si esibiva l’ex Sangiovanni, Giulia Stabile ha lasciato un commento su Sanremo, in supporto di Angelina

In questi giorni di Festival di Sanremo Giulia Stabile si è esposta sulle sue preferenze. L’ex allieva e vincitrice di Amici ha commentato la manifestazione, ma in particolar modo ha manifestato tutto il suo supporto nei confronti dell’amica Angelina Mango, proprio mentre si esibiva il suo ex Sangiovanni.

Sia ieri che stasera Giulia Stabile è davvero carica sui suoi social per mostrare tutto il suo affetto e supporto verso la cara amica Angelina Mango. Per lei sta riservando davvero belle parole di stima. In particolar modo oggi, che la cantante salirà sul palco durante la serata delle cover sulle note di La Rondine, brano interpretato dal suo papà Pino Mango.

Angelina Mango ci ha tenuto a fare questo omaggio per ricordare suo padre e così l’amica Giulia Stabile a modo suo ha voluto mostrarle tutto il suo supporto, con queste parole: “Anche stasera tutti per la cucciola. Penso che sta sera sarà ancora più delicata come serata… Cerchiamo di farle arrivare tutto l’amore e la forza del mondo. Angelina Mango, ti voglio bene stellina. CODICE 16”

Quindi è ormai palese che Giulia Stabile sia totalmente dalla parte di Angelina Mango, mentre invece non ha mai menzionato Sangiovanni. E proprio a proposito dei suoi silenzi, probabilmente, la ballerina ha ricevuto anche diversi attacchi da parte di alcuni suoi hater. E a modo suo ha voluto rispondere:

“Comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa ‘paura’ quanto cambino improvvisamente, da che ti insultano a che ti chiedono scusa dicendo “non so perché ti ho risposto così, non è da me” e poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai…”

Più chiara di così!