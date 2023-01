NEWS

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2023

Nuova polemica su Giulia Torelli

Vi ricordate di Giulia Torelli, influencer nata a Parma nel 1987? Lei possiede un blog di lifestyle e nel settembre del 2022 è diventata ancora più nota a causa di una polemica scoppiata in seguito alle sue parole sulle persone anziane. All’epoca si era chiesta “perché i vecchi hanno diritto di voto“. Ha affermato che dopo averlo esercitato per molto tempo, forse era il caso di smetterla in quanto non sanno ciò che stanno facendo: “No, i vecchi non devono fare niente, tantomeno votare. A casa devono stare, fermi immobili“.

In seguito si è scusata per essersi espressa male e a un certo punto la questione si è sgonfiata. In questi ultimi giorni, però, è diventato virale un altro suo video in cui se la prende con gli artisti di strada che suonano a Milano in Corso Vittorio Emanuele:

“Niente raga, Corso Vittorio Emanuele in ostaggio dei chitarrini. Mezza via occupata da questi con la batteria che spacca i timpani, l’altra metà c’è uno che fa le acrobazie. Cioè, basta. Non si può camminare in città. Devono esibirsi, ok. Inquinamento acustico, io ve lo dico“.

Cosa facciamo a questi musicisti? Perché suonano? Basta suonare. No. I musicisti non devono turbare la mia passeggiata in Duomo. Eccoli ancora lì, vivi, attaccati alla vita… […]



Comunque bisogna avere talento per essere sempre fuori luogo. E #Rockandfiocc ha molto talento. pic.twitter.com/pcN6GcIQd5 — Fran Altomare (@FranAltomare) January 27, 2023

Il discorso di Giulia Torelli ha fatto scoppiare una nuova polemica. Tanti utenti suoi social si sono rivoltati contro di lei e l’hanno accusata di essere fuori luogo. Tra questi anche alcuni personaggi dello spettacolo noti al grande pubblico. Altri ancora la ritengono antipatica, mentre ci sono persone che la difendono e che affermano: “Basta, siete ossessionati da questa poveretta. Qualsiasi cosa dica… Fatevi una ca**o di vita“.

Voi da che parte state? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel mentre seguiteci per non perdere tante altre news.