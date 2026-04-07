L’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.

La primavera di Giulio Berruti e Michelle Hunziker sta procedendo a gonfie vele. Non sembra esserci alcuna aria di crisi per la coppia, che ha trascorso una Pasqua serena a Marrakech.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker insieme a Marrakech

La presunta crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata ufficialmente smentita da alcuni recenti scatti condivisi sui social. I due hanno trascorso questi giorni di festa insieme, a Marrakech. Uno scatto semplice, ma molto significativo, visto che qualche silenzio social e un po’ di lontananza avevano già fatto pensare al peggio.

A condividere questa foto, dopo settimane di dubbi e chiacchiere riguardo la loro relazione, è stato Jonathan Kashanian, che ha trascorso con loro giornate felici, serene e spensierate. Con questa condivisione su Instagram, è riuscito a mettere a tacere le voci sulla presunta crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker, che nella foto appaiono sorridenti e pieni di felicità.

Lo scatto che ferma le voci su Giulio Berruti e Michelle Hunziker

Lo scatto condiviso da Jonathan Kashanian ha fermato le voci che circolavano da settimane su una presunta crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker. “Team Marrakech” si legge nella didascalia di una foto di gruppo condivisa sul suo profilo Instagram. Un gruppo di persone felici e abbracciate sorride all’obiettivo, con un look quasi completamente total white, sotto il sole di Marrakech.

Giulio Berruti è stato taggato e questo ha confermato a tutti i fan della coppia che tra i due non c’è nessuna distanza, come si era ipotizzato nelle ultime settimane. L’immagine condivisa sui social mostra attimi di una vacanza all’insegna della serenità e dell’amicizia, lontani da tutte le voci che circolavano e dalle tensioni di cui si è parlato molto.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker in vacanza con le figlie di lei

Michelle Hunziker aveva già iniziato a raccontare ai suoi followers la sua vacanza in compagnia di Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo e delle sue figlie. Pochi giorni prima di Pasqua avevano iniziato a condividere scatti che li ritraevano insieme, in momenti di divertimento e relax. Hanno mostrato gli attimi in aeroporto, lo shopping sfrenato di Michelle Hunziker e le risate che hanno condiviso insieme.

La showgirl ha voluto mostrare anche la sua vacanza di Pasqua in compagnia delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste Trussardi, che hanno fatto compagnia alla mamma in questo viaggio meravigliosa. La versione mamma di Michelle Hunziker mostra grandi sorrisi e tanta complicità, come ha sempre mostrato di avere con la figlia più grande, Aurora Ramazzotti.