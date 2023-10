Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi nel mirino del gruppo

Quanto successo nella notte nella Casa del Grande Fratello è stato oggetto di discussione tra i concorrenti anche questa mattina. In tanti si sono espressi e Beatrice Luzzi ha avuto un diverbio con Letizia Petris. Quest’ultima ha preso le difese dell’amico Paolo Masella che si è sentito dire dall’attrice: “Torna a fare il macellaio”.

Secondo Letizia è stato dispregiativo da parte di Beatrice. La Luzzi dal canto suo però ha fatto notare tutte le critiche ricevute da lei, Paolo e dagli altri inquilini.

Bea: -“Mi ha detto tu in diretta fai la professionista e io gli ho detto se non vuoi stare in mezzo ai professionisti torna a fare il macellaio, se faceva il postino gli dicevo torna a fare il postino, non è un offesa” QUESTO CONCETTO#GrandeFratello #gfpic.twitter.com/iB37fEv0jv — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 5, 2023

Questo nuovo faccia a faccia ha inevitabilmente scaturito le critiche da parte degli altri concorrenti. Uno dei più infastiditi è Massimiliano Varrese. L’attore infatti, che ha ancora il dente avvelenato con Beatrice Luzzi, si è lasciato andare a un nuovo sfogo. Secondo il suo pensiero infatti lui, così come i suoi compagni, dovrebbero ignorare la Luzzi, di modo che se nessuno risponde e agisce lei esce dalla Casa: “Ignoriamola tutti. Se ci parla noi non rispondiamo”

Capite la gravità di questa affermazione? Lui sostiene che se nessuno le risponde più lei ESCE. #grandefratello pic.twitter.com/DOcdHl1yI7 — Lalla (@Lalla84455247) October 5, 2023

Una questione che è andata avanti anche in zona beauty nel momento in cui Letizia è crollata in lacrime dopo il confronto avuto con Beatrice Luzzi. Anche in questo caso tutti, capitanati da Varrese, hanno suggerito di non farsi trascinare dalla situazione. In questo caso Massimiliano ha ancora utilizzato parole molto dure verso la coinquilina: “Bisogna evitare di entrare nel suo territorio dov’è maga e maestra. È una situazione patologica e malata, malsana….”

In generale, comunque, come potete vedere dal video successivo, non solo Massimiliano è arrivato a dire che forse è il caso di ignorare Beatrice Luzzi. Pare infatti che anche altri siano dello stesso avviso…

Letizia fa la vittima ma loro si permettono di dire: Angelica:”Bisogna ignorarla”. Max:”È patologica e malata la situazione, bisogna “. CHE FALLITI#grandefratello #gf pic.twitter.com/dBVlq5hhbe — (@barumiliano) October 5, 2023

Queste informazioni hanno fatto imbufalire molti utenti sui vari social. Insomma parole forti dopo l’ennesimo scontro. Cosa succederà stasera al Grande Fratello?