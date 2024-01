NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Nelle ultime ore è stato rilasciato il nuovo video di Jennifer Lopez e tra i protagonisti della clip c’è anche Giuseppe Giofrè, che la cantante americana conosce molto bene.

Giuseppe Giofrè ancora con Jennifer Lopez

Sono passati diversi anni da quando il pubblico ha fatto per la prima volta la conoscenza di Giuseppe Giofrè. Come tutti sappiamo, il ballerino ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e proprio in quell’occasione conquistò il cuore del pubblico, vincendo la categoria ballo. Da quel momento la carriera di Giuseppe ha preso il volo e a oggi il suo nome è conosciuto in tutto il mondo. Col passare del tempo infatti Giofrè ha lavorato al fianco dei più grandi nomi della musica pop, da Britney Spears, a Taylor Swift, passando anche per Ariana Grande e Dua Lipa. Ma non solo.

In diverse occasioni infatti il ballerino ha anche danzato insieme a Jennifer Lopez, di certo una delle artiste più amate e seguite di sempre. Come in molti sapranno, proprio in questi giorni la cantante ha rilasciato il suo nuovo attesissimo singolo, Can’t Get Enough, che anticipa il prossimo album di inediti, This Is Me…Now, che giunge a distanza di ben 10 anni da A.K.A.

In queste ore come se non bastasse Jennifer Lopez ha deciso di stupire ulteriormente i fan e ha così pubblicato una versione speciale di Can’t Get Enough, in collaborazione con la cantante Latto e naturalmente per l’occasione non è mancata una clip. In molti tuttavia hanno notato che tra i protagonisti del video della Lopez c’è anche Giuseppe Giofrè, che ancora una volta torna a ballare al fianco della pop star americana.

Ennesimo traguardo dunque per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che ancora una volta si conferma essere uno dei ballerini più talentosi e amati del momento.