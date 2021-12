Italfarmacia: il regalo perfetto? Rimettersi in forma per le feste!

In controtendenza col periodo, Italfarmacia propone la Liposuzione Alimentare per liberarsi del grasso superfluo anche durante le feste

Magri per le feste

Anche quest’anno saranno diver se, ma il conto alla rovescia per le festività natalizie è cominciato. Sarebbe bello presentarsi in for ma, senza quelle adiposità che appesantiscono e deformano la nostra figura. Ma il grasso superfluo non è solo un problema estetico.

Il sovrappeso e l’obesità sono problemi seri, perché possono provocare stati patologici come ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio e metaboliche (aumento colesterolo e trigliceridi ematici), diabete, osteoporosi, litiasi biliare e steatosi epatica (fegato grasso), oltre che interferire con il buon funzionamento del sistema immunitario.

C’è un motivo in più per perdere non semplicemente peso ma grasso. Quello sottocutaneo, e ancor più quello che avvolge gli organi, ossia il grasso addominale.

Sovrappeso e Covid

I dati che emergono da ricerche internazionali dimostrano che le persone obe se sono più esposte ai rischi connessi al Coronavirus. Hanno maggiori probabilità di finire in ospedale, così come aumentano le complicanze rispetto a quelle a cui andrebbe incontro una persona in salute.

Per gli obesi aumentano i rischi di finire in terapia intensiva, e purtroppo anche di morire per il virus.

Le cause sono varie: essi solitamente soffrono di diabete di tipo due e/o di malattie cardiache. Inoltre, l’obesità può causare disordini metabolici come l’insulinoresistenza e infiammazioni che indeboliscono il sistema immunitario. Quindi per l’organismo è ancora più difficile lottare contro il virus.

Inoltre, i microbi intestinali possono influenzare le risposte immunitarie agli agenti patogeni e ai vaccini, e l’obesità è legata anche a popolazioni di microbi meno diversificate nell’intestino, nel naso e nei polmoni, con funzioni metaboliche alterate rispetto a quelle degli individui magri.

Risposta al sovrappeso

A un problema serio come il sovrappeso e l’obesità la risposta dev’essere seria. Quindi è bene rivolgersi a professionisti esperti, che possano consigliarci il percorso più indicato in base alle nostre esigenze di salute e benessere.

Nel corso degli anni, il trattamento chetogenico LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K è stato approfondito nei suoi fondamenti scientifici, sperimentato e perfezionato.

È un metodo rapido, efficace e sicuro, perché deve essere seguito sotto il controllo di un medico o un biologo nutrizionista.

Il trattamento chetogenico non è una dieta, perché deve essere seguito per un breve periodo, massimo per tre settimane e, se necessario, può essere ripetuto.

È un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte in relazione al peso, anche in un’alimentazione equilibrata.

Il protocollo prevede l’utilizzo di un integratore appositamente formulato, AMIN 21 K, affinché si sviluppi il processo della chetosi. Ossia, il nostro organismo inizia ad alimentarsi bruciando i grassi in eccesso.

In questo modo la nostra figura si rimodella eliminando l’adipe, cioè viene attaccata solo la “massa grassa” mantenendo e, a seconda del caso, rafforzando la “massa magra”.

Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale.

Una dieta speciale

Le diete ci spaventano anche perché le associamo alla sensazione della fame e al nervosismo conseguente.

Grazie al processo di chetosi e all’utilizzo dell’integratore Amin 21 K, la sensazione di fame scompare dopo circa 48 ore. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di rieducazione alimentare, ossia un regime dietetico adeguato alle nostre esigenze, per mantenere i risultati raggiunti.

Per un ulteriore supporto alla nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino, e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici. Contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo. Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente sen- za alterazioni dei lactobacilli.

