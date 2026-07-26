Pressione bassa? Cosa mangiare per sentirsi meglio: 5 ricette fresche e veloci
Dalla colazione agli spuntini fino ai pasti principali: ecco cosa mangiare in caso di pressione bassa con 5 ricette fresche e facili da preparare.
La pressione bassa, o ipotensione, può manifestarsi con sintomi come stanchezza, capogiri, debolezza e difficoltà di concentrazione, soprattutto durante i mesi più caldi. Sebbene nella maggior parte dei casi non rappresenti una condizione pericolosa, un’alimentazione equilibrata e una corretta idratazione possono aiutare a ridurre il senso di spossatezza. Esistono infatti ricette semplici, fresche e ricche di nutrienti che contribuiscono a reintegrare liquidi e sali minerali, offrendo energia in modo naturale: ecco cosa mangiare.
Pressione bassa: quali alimenti possono aiutare
Chi soffre di pressione bassa dovrebbe prestare particolare attenzione all’alimentazione quotidiana, senza però ricorrere a rimedi improvvisati. Bere acqua a sufficienza è il primo passo per contrastare il calo pressorio, poiché la disidratazione è una delle cause più comuni dell’ipotensione, soprattutto in estate. Anche alimenti ricchi di potassio, magnesio e sodio, se consumati nelle giuste quantità e secondo le indicazioni del proprio medico, possono contribuire a mantenere un migliore equilibrio dell’organismo.
Frutta e verdura ad alto contenuto di acqua, legumi, cereali integrali, pesce e latticini rappresentano valide scelte per pasti completi ma leggeri. È inoltre consigliabile evitare digiuni prolungati e preferire pasti poco abbondanti ma frequenti, così da limitare i cali di energia durante la giornata.
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Pressione bassa? Cosa mangiare per sentirsi meglio: 5 ricette fresche e veloci
Insalata di farro con tonno, pomodorini e olive
Ingredienti (2 persone):
- 160 g di farro;
- 120 g di tonno al naturale;
- 10 pomodorini;
- una manciata di olive nere;
- olio extravergine d’oliva;
- basilico fresco;
- un pizzico di sale.
Procedimento
Lessare il farro seguendo i tempi indicati sulla confezione e lasciarlo raffreddare. Tagliare i pomodorini a metà e unire il tonno sgocciolato e le olive. Condire con olio extravergine d’oliva, sale e basilico spezzettato. Questa ricetta fornisce carboidrati complessi, proteine e sali minerali, risultando ideale anche come pranzo da portare in ufficio o al mare.
Gazpacho con cetrioli e pane integrale
Ingredienti:
- 500 g di pomodori maturi;
- 1 cetriolo;
- mezzo peperone rosso;
- una fetta di pane integrale;
- olio extravergine d’oliva;
- aceto;
- sale;
- basilico.
Procedimento
Frullare pomodori, cetriolo e peperone insieme al pane precedentemente ammollato. Aggiungere olio, un cucchiaino di aceto e sale, quindi lasciare riposare in frigorifero per almeno un’ora. Servire con foglie di basilico fresco e qualche cubetto di ghiaccio. È un piatto ricco di acqua e vitamine, perfetto nelle giornate più afose.
Yogurt greco con banana, miele e frutta secca
Ingredienti:
- 200 g di yogurt greco;
- una banana;
- un cucchiaino di miele;
- noci e mandorle tritate;
- cannella (facoltativa).
Procedimento
Versare lo yogurt in una ciotola, aggiungere la banana tagliata a rondelle, il miele e completare con frutta secca tritata. Chi lo desidera può spolverare con un pizzico di cannella. È uno spuntino nutriente che apporta proteine, potassio e grassi buoni, aiutando a sostenere i livelli di energia.
Insalata di ceci, feta e cetrioli
Ingredienti:
- 250 g di ceci già cotti;
- 100 g di feta;
- un cetriolo;
- pomodorini;
- succo di limone;
- olio extravergine d’oliva;
- origano.
Procedimento
Sciacquare i ceci e unirli ai pomodorini tagliati, al cetriolo a cubetti e alla feta sbriciolata. Condire con olio, succo di limone e origano. In pochi minuti si ottiene un piatto completo, ricco di proteine vegetali, minerali e liquidi, ideale per un pranzo leggero.
Smoothie di anguria, fragole e cocco
Ingredienti:
- 300 g di anguria;
- 150 g di fragole;
- 100 ml di acqua di cocco;
- succo di mezzo lime;
- foglie di menta.
Procedimento
Eliminare i semi dell’anguria e frullarla insieme alle fragole, all’acqua di cocco e al succo di lime. Servire ben freddo con qualche foglia di menta. È una bevanda molto idratante, ricca di acqua e vitamine, ideale per reintegrare i liquidi persi durante il caldo.
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Alimentazione e stile di vita: le buone abitudini contro la pressione bassa
Le ricette possono rappresentare un valido supporto, ma da sole non bastano a gestire la pressione bassa. Per ridurre il rischio di episodi di ipotensione è importante mantenere una buona idratazione durante tutta la giornata, soprattutto quando le temperature sono elevate o dopo un’attività fisica intensa. Anche evitare di alzarsi troppo rapidamente dopo essere stati seduti o sdraiati può contribuire a limitare i capogiri.
Un altro consiglio utile è distribuire l’apporto calorico in cinque piccoli pasti, evitando pranzi o cene troppo abbondanti che possono favorire un temporaneo abbassamento della pressione. In presenza di sintomi frequenti o particolarmente intensi, come svenimenti, vertigini persistenti o forte debolezza, è fondamentale rivolgersi al proprio medico per individuare le cause dell’ipotensione ed escludere eventuali patologie sottostanti. Le ricette fresche e veloci possono essere un aiuto nella vita quotidiana, ma devono inserirsi all’interno di uno stile di vita sano e di un’alimentazione varia ed equilibrata.