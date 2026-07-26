La pressione bassa, o ipotensione, può manifestarsi con sintomi come stanchezza, capogiri, debolezza e difficoltà di concentrazione, soprattutto durante i mesi più caldi. Sebbene nella maggior parte dei casi non rappresenti una condizione pericolosa, un’alimentazione equilibrata e una corretta idratazione possono aiutare a ridurre il senso di spossatezza. Esistono infatti ricette semplici, fresche e ricche di nutrienti che contribuiscono a reintegrare liquidi e sali minerali, offrendo energia in modo naturale: ecco cosa mangiare.

Pressione bassa: quali alimenti possono aiutare

Chi soffre di pressione bassa dovrebbe prestare particolare attenzione all’alimentazione quotidiana, senza però ricorrere a rimedi improvvisati. Bere acqua a sufficienza è il primo passo per contrastare il calo pressorio, poiché la disidratazione è una delle cause più comuni dell’ipotensione, soprattutto in estate. Anche alimenti ricchi di potassio, magnesio e sodio, se consumati nelle giuste quantità e secondo le indicazioni del proprio medico, possono contribuire a mantenere un migliore equilibrio dell’organismo.

Frutta e verdura ad alto contenuto di acqua, legumi, cereali integrali, pesce e latticini rappresentano valide scelte per pasti completi ma leggeri. È inoltre consigliabile evitare digiuni prolungati e preferire pasti poco abbondanti ma frequenti, così da limitare i cali di energia durante la giornata.

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Pressione bassa? Cosa mangiare per sentirsi meglio: 5 ricette fresche e veloci

Insalata di farro con tonno, pomodorini e olive

Ingredienti (2 persone):

160 g di farro;

120 g di tonno al naturale;

10 pomodorini;

una manciata di olive nere;

olio extravergine d’oliva;

basilico fresco;

un pizzico di sale.

Procedimento

Lessare il farro seguendo i tempi indicati sulla confezione e lasciarlo raffreddare. Tagliare i pomodorini a metà e unire il tonno sgocciolato e le olive. Condire con olio extravergine d’oliva, sale e basilico spezzettato. Questa ricetta fornisce carboidrati complessi, proteine e sali minerali, risultando ideale anche come pranzo da portare in ufficio o al mare.

Gazpacho con cetrioli e pane integrale

Ingredienti:

500 g di pomodori maturi;

1 cetriolo;

mezzo peperone rosso;

una fetta di pane integrale;

olio extravergine d’oliva;

aceto;

sale;

basilico.

Procedimento

Frullare pomodori, cetriolo e peperone insieme al pane precedentemente ammollato. Aggiungere olio, un cucchiaino di aceto e sale, quindi lasciare riposare in frigorifero per almeno un’ora. Servire con foglie di basilico fresco e qualche cubetto di ghiaccio. È un piatto ricco di acqua e vitamine, perfetto nelle giornate più afose.

Yogurt greco con banana, miele e frutta secca

Ingredienti:

200 g di yogurt greco;

una banana;

un cucchiaino di miele;

noci e mandorle tritate;

cannella (facoltativa).

Procedimento

Versare lo yogurt in una ciotola, aggiungere la banana tagliata a rondelle, il miele e completare con frutta secca tritata. Chi lo desidera può spolverare con un pizzico di cannella. È uno spuntino nutriente che apporta proteine, potassio e grassi buoni, aiutando a sostenere i livelli di energia.

Insalata di ceci, feta e cetrioli

Ingredienti:

250 g di ceci già cotti;

100 g di feta;

un cetriolo;

pomodorini;

succo di limone;

olio extravergine d’oliva;

origano.

Procedimento

Sciacquare i ceci e unirli ai pomodorini tagliati, al cetriolo a cubetti e alla feta sbriciolata. Condire con olio, succo di limone e origano. In pochi minuti si ottiene un piatto completo, ricco di proteine vegetali, minerali e liquidi, ideale per un pranzo leggero.

Smoothie di anguria, fragole e cocco

Ingredienti:

300 g di anguria;

150 g di fragole;

100 ml di acqua di cocco;

succo di mezzo lime;

foglie di menta.

Procedimento

Eliminare i semi dell’anguria e frullarla insieme alle fragole, all’acqua di cocco e al succo di lime. Servire ben freddo con qualche foglia di menta. È una bevanda molto idratante, ricca di acqua e vitamine, ideale per reintegrare i liquidi persi durante il caldo.

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Alimentazione e stile di vita: le buone abitudini contro la pressione bassa

Le ricette possono rappresentare un valido supporto, ma da sole non bastano a gestire la pressione bassa. Per ridurre il rischio di episodi di ipotensione è importante mantenere una buona idratazione durante tutta la giornata, soprattutto quando le temperature sono elevate o dopo un’attività fisica intensa. Anche evitare di alzarsi troppo rapidamente dopo essere stati seduti o sdraiati può contribuire a limitare i capogiri.

Un altro consiglio utile è distribuire l’apporto calorico in cinque piccoli pasti, evitando pranzi o cene troppo abbondanti che possono favorire un temporaneo abbassamento della pressione. In presenza di sintomi frequenti o particolarmente intensi, come svenimenti, vertigini persistenti o forte debolezza, è fondamentale rivolgersi al proprio medico per individuare le cause dell’ipotensione ed escludere eventuali patologie sottostanti. Le ricette fresche e veloci possono essere un aiuto nella vita quotidiana, ma devono inserirsi all’interno di uno stile di vita sano e di un’alimentazione varia ed equilibrata.