Non solo una possibile durata “large” del Grande Fratello. Stando ai rumor riportati in rete sembrerebbe che si stia pensando di affiancare uno tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato ad Anna Pettinelli. Cosa è emerso.

Grande Fratello, Javier o Lorenzo opinionisti?

Il Grande Fratello si prepara a rinnovarsi ancora una volta per la prossima edizione e le prime indiscrezioni iniziano già a far parlare il web. Tra le novità che stanno circolando in queste ore, ce n’è una che riguarda la possibile formazione del duo di opinionisti in studio.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano via Instagram, Anna Pettinelli, storica insegnante di canto ad Amici, potrebbe essere tra i volti fissi del prime time del Grande Fratello, ma non con Stefania Orlando (pare che gli addetti ai lavori ci abbiano ripensato secondo la Marzano):

“Quest’anno come opinionista al Grande Fratello stanno valutando di inserire un ex concorrente del programma. La scelta è tra due giovani (uomini) che sono stati protagonisti indiscussi di una edizione”.

Ma non è tutto perché poi sono emersi i nomi: accanto alla Pettinelli potrebbe sedersi uno tra Javier Martinez o Lorenzo Spolverato, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Deianira Marzano ha scritto quanto segue nelle sue stories: “L’idea di mettere la Pettinelli insieme a Javier o Lorenzo è nata proprio durante il Champion Vip. Ovviamente, i ragazzi non ne sanno nulla. Chi sceglieranno tra i due? Ehm. vabbè, ora lo sanno.”

L’indiscrezione sul Grande Fratello – storia Instagram Deianira Marzano

Una rivelazione che ha acceso subito i riflettori e la curiosità dei fan, anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, e tutto va preso come una suggestiva ipotesi.

Nel frattempo, un’altra indiscrezione – riportata da Bubino Blog – prevede una vera e propria rivoluzione nei tempi del reality. Stando a quanto riportato infatti la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare addirittura fino all’estate, trasformandosi in una versione “large” con un calendario mai visto prima. Forse un’idea un po’ azzardata ma staremo a vedere cosa succederà.

Insomma, tra possibili opinionisti a sorpresa e una durata record, il nuovo Grande Fratello si preannuncia pieno di cambiamenti e colpi di scena.