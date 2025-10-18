I concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto la prima punizione di questa edizione. Scopriamo cosa è successo e in cosa consiste la penalità.

La punizione del Grande Fratello

Durante la serata di giovedì il Grande Fratello ha messo alla prova i concorrenti con una sfida molto interessante, che avrebbe potuto scuotere gli equilibri della Casa. Quale? Il gioco della verità! A turno, ognuno di loro ha dovuto pescare un aggettivo e attribuirlo al compagno d’avventura che rispecchiasse a detta propria quella caratteristica. Il tutto sarebbe servito per testare la sincerità e capacità di esporsi degli altri.

Sempre il Grande Fratello aveva avvisato gli inquilini che se non avessero soddisfatto al meglio le richieste, sarebbe arrivata una sanzione. Peraltro ampio potere era nelle mani del pubblico che, mediante un sondaggio, ha valutato la trasparenza di ognuno di loro. Ma quali giudizi sono venuti fuori e cosa ha riservato per loro il programma?

Ivana e Grazia hanno radunato i loro compagni in salone e letto insieme il comunicato ufficiale:

“Nel gioco della verità il pubblico doveva valutare la vostra capacità di mettervi in gioco. il sondaggio del pubblico ha stabilito che più della metà di voi non è stato all’altezza della sfida, dimostrando poca o nessuna volontà nell’esporsi e nel mettersi sinceramente a nudo. Per questa ragione, il Grande Fratello ha stabilito che da adesso, e fino a data da definirsi, avrete a disposizione solamente acqua fredda”.

Una punizione gelida per i Casalinghi #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/oIMi3EyNfy pic.twitter.com/hgNP5Y7DZl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2025

I concorrenti del Grande Fratello, appreso il comunicato, hanno esternato il loro malcontento, dicendosi preoccupati per questa situazione. Dalla sua però Ivana ha fatto notare che “il pubblico è sovrano e ha sempre ragione”. Invece Grazia dalla sua ha detto: “Questa è la vendetta del Tugurio”.

In ogni caso colui che è stato giudicato più sincero dal pubblico è stato Omer, che è il capitano della Casa e ha ricevuto l’immunità. Mentre dopo una catena in cui ogni concorrente ha dovuto dire chi tra loro meritasse meno l’immunità, a essere premiata è stata Giulia (la quale però dovrà prima superare lo scoglio della nomination)

Ora i partecipanti dovranno fare a meno dell’acqua calda. Non avendo più questo comodo comfort, cosa succederà? Riusciranno a resistere a questa punizione?