Adottate misure di sicurezza per gli ex inquilini del Grande Fratello in vista della finale: ecco cosa sta accadendo

Stando a quanto è emerso in queste ore, sembrerebbe che la produzione del Grande Fratello abbia adottato delle estreme misure di sicurezza per alcuni ex inquilini in vista della finale. Ecco perché e cosa sta accadendo.

Il retroscena sugli ex inquilini del Grande Fratello

Mancano una manciata di ore alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 questa sera. I concorrenti si stanno dunque preparando a vivere quest’ultima emozione e finalmente a breve scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del reality show. In attesa dell’inizio della puntata però poco fa è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che ha già catturato l’attenzione dei social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riferisce Amedeo Venza, sembrerebbe che la produzione stia mettendo in atto misure di sicurezza estreme per l’incolumità di alcuni ex inquilini. Il motivo? Secondo quanto spiega l’esperto di gossip alcuni fandom avrebbero deciso di presentarsi fuori agli studi, che sarebbero già blindatissimi, con petardi e uova. Per questo motivo, per evitare che degeneri il caos, pare che alcuni ex protagonisti di questa edizione verranno scortati dai bodyguard.

Naturalmente la notizia sta già facendo discutere gli utenti, che sui social stanno condannando il comportamento di alcuni fan del Grande Fratello. Anche in casa nel mentre continua a respirarsi un clima di tensione e di certo in molti si chiedono già chi sarà a vincere il reality show.

Attualmente una delle favorite sembrerebbe essere Zeudi Di Palma, che come è noto è supportata da un enorme fandom anche dal Brasile. Ma sarà davvero l’ex Miss Italia a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la finale a questa sera, come sempre su Canale 5 alle 21:30.