L’ex dama di Uomini e Donne oggi è tornata in studio e ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta e ha svelato di essere incinta!

Asmaa e Cristiano diventeranno genitori

Gradita sorpresa questo pomeriggio a Uomini e Donne! In studio è arrivata una delle coppie più amate del parterre del Trono Over, formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Tra loro procede tutto a meraviglia e oggi hanno fatto un importante annuncio.

Asmaa infatti appena arrivata in studio ha mostrato un bellissimo pancione, informando tutti di essere in attesa di un bebè. È al quinto mese di gravidanza ed è molto felice. Ciò che però non sapevano era il sesso del bambino. Così hanno scelto Uomini e Donne per svelarlo in anteprima.

Sceso il led a centro studio, abbiamo scoperto che l’amata coppia di Uomini e Donne aspetta un maschietto. Un momento che ha provocato la reazione emozionata dei futuri genitori, che non hanno certamente nascosto le lacrime. Anzi.

La proposta di matrimonio di Cristiano a Uomini e Donne

E se pensate che sia finita qui, vi sbagliate! Questo perché Cristiano Lo Zupone ha voluto fare le cose in grande. Non solo dunque hanno rivelato che presto diventeranno genitori, ma ha sorpreso la sua compagna.

Per qualche istante l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lasciato lo studio. A quel punto Maria ha mandato in onda una dolcissima clip, con delle bellissime parole da parte di Cristiano. Solo in un secondo momento si è ripresentato poi in studio. Tutti i cavalieri del parterre hanno sollevato uno striscione con la scritta: “Mi vuoi sposare?”.

“Mi vuoi sposare?” Quante emozioni oggi a #UominieDonne! pic.twitter.com/MP5xv2T4Yn — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 31, 2025

Il romantico momento a Uomini e Donne ha provocato le lacrime di Asmaa, che si è molto commossa, così come tutti i presenti. Si sono sollevati una serie di applausi per loro.

Asmaa ovviamente ha detto “sì”. Dunque non ci resta che attendere la data del matrimonio. Cristiano prima di lasciare lo studio ha ringraziato tutto e riservato un tenero pensiero a Maria De Filippi.