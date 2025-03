Dopo quanto accaduto qualche giorno fa, Valeria Marini fa sapere di essere rientrata nel gruppo WhatsApp con le concorrenti di Ne vedremo delle belle.

Parla Valeria Marini

La scorsa settimana su Rai 1 è partita la prima edizione di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. A prendere parte alla trasmissione sono 10 celebri showgirl, che puntata dopo puntata si sfidano a colpi di musica, ballo, recitazione e tanto altro. Tra le concorrenti di questo già amatissimo programma c’è anche Valeria Marini, che tuttavia negli ultimi giorni ha avuto un po’ di problemi e disguidi con le sue colleghe e amiche. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la showgirl sarda, a causa di una forte emicrania e a causa delle troppe notifiche che stava ricevendo sul suo telefono, ha deciso di lasciare il gruppo WhatsApp con le altre protagoniste di Ne vedremo delle belle. Naturalmente la notizia non è passata inosservata e ben presto ha fatto il giro del web.

Oggi come se non bastasse nel corso della nuova diretta de La Volta Buona si è parlato proprio di quanto accaduto e le telecamere del programma di Caterina Balivo hanno raggiunto Valeria Marini dopo la seconda puntata. La showgirl dunque ha spiegato di aver lasciato la chat a causa delle troppe notifiche, tuttavia ha specificato di essere rientrata nel gruppo e di aver ripreso i contatti con le sue colleghe e amiche.

Le protagoniste di Ne vedremo delle belle nel mentre si stanno già preparando in vista della terza puntata del programma, che andrà in onda su Rai 1 sabato 5 aprile. Ma cosa accadrà stavolta in diretta e chi sarà a vincere? Non resta che attendere per scoprirlo.