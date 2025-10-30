A Bellaria Igea Marina è morto in un incidente stradale Evan Oscar Delogu, 18 anni. Era il fratello della conduttrice Andrea Delogu.

Morto il fratello di Andrea Delogu

Un pomeriggio di ottobre si è trasformato in tragedia a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Come si legge sul sito Ansa e su Il Resto del Carlino, Evan Oscar Delogu, appena diciottenne, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto Benelli 750. Il giovane, figlio di Walter Delogu e fratello della conduttrice e showgirl Andrea Delogu, era conosciuto e amato da molti nella sua comunità.

Secondo le prime ricostruzioni, Evan stava percorrendo via Vittor Pisani, una strada ampia e dritta che costeggia il parco cittadino, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un palo della luce, poi contro un secondo, e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi. Il veicolo su cui guidava il fratello di Andrea Delogu è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti.

Il sindaco di Bellaria Giorgetti, ha espresso parole di sincera vicinanza: «Non ho parlato ancora con i familiari, aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma e la camera ardente, poi andrò a trovarli. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro», si apprende dall’Ansa.

Il dolore della famiglia è immenso. Il padre di Andrea Delogu, il signor Walter, ha scritto sui social un messaggio che ha toccato il cuore di tutti:

«Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà… e tua mamma…».

Solo alcuni mesi fa, prima della tragedia, Andrea Delogu aveva condiviso un pensiero pieno d’affetto per il fratello:

«Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto».

Bellaria e Rimini si stringono ora intorno alla famiglia di Andrea Delogu, travolta da un dolore inimmaginabile. Evan era un ragazzo pieno di vita, appassionato di motori e di libertà, e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi lo conosceva e lo amava.

