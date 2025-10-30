Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, in queste ore a parlare sarebbe stata la mamma di Martina De Ioannon, che pare scagliarsi contro Ciro Solimeno. Ecco cosa sarebbe accaduto e le sue dichiarazioni.

Parla la mamma di Martina De Ioannon

Ieri a Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Assente in studio è stata invece Martina De Ioannon, che ha preferito rimanere in silenzio e di non incontrare il suo ex fidanzato. Sui social intanto è scoppiato il caos e in molti hanno duramente attaccato l’ex tronista per non essersi presentata al faccia a faccia. Nel mentre Gianmarco e Ciro se ne sono dette di ogni e proprio l’ex corteggiatore partenopeo ha mosso precise accuse a Martina. Adesso, come se non bastasse, è accaduto dell’altro che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni risarcisce una consumatrice vittima del pandoro gate

Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una conversazione che sarebbe avvenuta tra un’utente e la mamma di Martina De Ioannon. Ma non solo. L’esperto di gossip ha postato anche i presunti messaggi della donna, che si è scagliata contro Ciro Solimeno. Ecco cosa avrebbe affermato la madre dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Voi credete alle ca**ate che dice Ciro? Che è un gran maleducato, si vede come ha trattato mia figlia e ha parlato male di noi dai gossippari. Quando parla male della famiglia non ci stiamo più. Su lato economico, siamo una famiglia che lavora 18 ore al giorno e nessuno ci ha regalato niente. Quello che ci interessa è la felicità di nostra figlia e ora Martina è felice. Lei non ha bisogno di dire la verità, non ha bisogno di spiegare. La vita darà ragione a chi ce l’ha e farà sapere la verità”.

Martina De Ioannon nel frattempo non ha ancora rotto il silenzio e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà intervenire per dire la sua.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.