A seguito degli ascolti non soddisfacenti, si starebbe valutando la chiusura anticipata del Grande Fratello. In queste ore è spuntata la possibile data della finale di questa edizione.

Quando finisce il Grande Fratello

Quest’anno Mediaset ha deciso di riportare il Grande Fratello alle origini. Per la prima volta dopo anni infatti gli autori hanno messo in piedi un cast 100% Nip e hanno affidato la conduzione del reality show a Simona Ventura. Tuttavia sembrerebbe che qualcosa non stia convincendo a pieno il grande pubblico di Canale 5. Gli ascolti infatti stanno facendo fatica a decollare e in queste settimane sembrerebbe esserci grande tensione all’interno dell’azienda. Il doppio appuntamento settimanale nel mentre, dopo una sola puntata, è già stato cancellato e i vertici, stando alle voci di corridoio trapelate, starebbe valutando il da farsi.

Di recente intanto si è iniziato a parlare della possibile dalla data della finale. Stando a quanto è emerso, pare che inizialmente l’ultima puntata fosse prevista per lunedì 15 dicembre. Adesso però, a seguito dei numeri registrati nelle ultime dirette, pare che si stia valutando una chiusura anticipata. Ma quando potrebbe terminate dunque il programma?

A rivelare la possibile data della finale del Grande Fratello è stato Affari Italiani. Stando a quanto si legge, per evitare lo scontro diretto con il reboot di Sandokan, che partirà lunedì 1 dicembre su Rai 1, si starebbe pensando di chiudere il reality show lunedì 24 novembre. Non è da escludere tuttavia un possibile cambio di messa in onda per il GF, qualora ci fosse intenzione di proseguire.

Attualmente da parte di Mediaset non è giunta ancora alcuna conferma e a oggi dunque non è chiaro cosa potrebbe accadere. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito e scopriremo quale sarà il destino del programma.

