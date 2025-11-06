Ieri sera sul Nove è ufficialmente partita la nuova edizione de La Corrida, con la conduzione di Amadeus. Andiamo dunque a scoprire gli ascolti della prima puntata.

Quanto ha fatto La Corrida

Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, ieri sera sul Nove è ufficialmente partita la nuova edizione de La Corrida. Alla conduzione del celebre programma c’è nuovamente Amadeus, che proprio in questi giorni ha ricordato Corrado, che come è noto è stato il primo a proporre il format. In merito il presentatore, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato:

“Sono cresciuto con la Corrida di Corrado, la ascoltavo quando era ancora solo un programma radiofonico. La domenica mattina lavoravo in una piccola radio di Verona e spesso, prima di entrare, mi fermavo in auto per non perdermi nulla. Per me appartiene alla storia della tv italiana e proprio per questo cerco di rispettarne la tradizione senza stravolgimenti. Certo, la faccio a modo mio, ma sempre con rispetto per il programma e soprattutto per i suoi concorrenti”.

Nonostante i buoni risultati della prima edizione però sembrerebbe che stavolta qualcosa non abbia convinto il pubblico. La Corrida infatti non è riuscita a decollare negli ascolti e quella di ieri è risultata essere la puntata meno vista di sempre. Il programma di Amadeus ha tenuto incollati alla tv 528.000 spettatori, con il 4.3% di share. A vincere la serata è stata la replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1, che ha appassionato 2.947.000 spettatori, pari al 18.6% di share. Su Canale5 Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo è stato invece seguiti da 1.913.000 spettatori, con uno share del 15.7%.

Partenza tiepida dunque per Amadeus. Tuttavia il programma è appena iniziato e nelle prossime settimane ci sarà senza dubbio modo di recuperare.

