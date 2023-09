Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

Non è nemmeno arrivata e Fiordaliso ha già perso le staffe nella Casa del GF. La cantante è stat richiamata più volte in confessionale

GF, Fiordaliso ha perso le staffe

La puntata di ieri del GF ha visto l’ingresso nella Casa di nuovi concorrenti, tra cui Marina Fiordaliso. La cantante e i neo gieffini sono stati sistemati tutti nel tugurio, mentre Anita, Vittorio, Lorenzo, Giuseppe e Samira sono tornati dagli altri coinquilini. Un cambiamento importante in vista dei prossimi giorni e della puntata di lunedì. E si tratta anche di un modo per mischiare un po’ le carte e capire cosa accade.

Gli ex del tugurio hanno assicurato che il posto, nonostante tutto, era in condizioni igieniche abbastanza buone. A quanto pare però Fordaliso non si è detta per nulla d’accordo e si è piuttosto lamentata. Mentre si trovava nella stanza in cui è presente la cucina, insieme agli altri partecipanti ha sbottato:

“Abbiamo pulito un par de…. ciufoli! È tutto zozzo. Qui ci viene il tetano”, ha detto Marina decisamente irritata dalla situazione. Tutti sono scoppiati a ridere, ma la cantante non sembra essere dello stesso avviso e ha proseguito a borbottare seccata.

fiordaliso sta imprecando contro gli ex tuguranti ad ogni piatto lasciato sporco ahahaha #grandefratello #gf pic.twitter.com/y9It7j7nnr — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

Ma non è finita, perché Marina Fiordaliso senza freni fin da subito ha affrontato tra i più svariati argomenti, senza filtri. Alcuni a quanto pare anche tra i “vietati” dal programma. Questo ha quindi portato gli autori a richiamarla in confessionale subito. I suoi compagni hanno ripreso a ridere e la cantante ha esclamato: “Ecco, ne ho combinata una delle mie”.

Fiordaliso prima vera vip diciamo di una certa età senza suite e privilegi, è nel tugurio come tutti (e sta rischiando parlando di patate, ciole etc 🙈 ). Altro miglioramento #gf #grandefratello pic.twitter.com/xBCnSG9seA — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

Uscita e raggiunti gli altri compagni in stanza, Marina Fiordaliso ha proseguito con i suoi discorsi. Come fatto notare da diversi utenti, infatti, la concorrente nel giro di 10 minuti è stata richiamata ben 5 volte dagli autori, generando le battute degli altri.

“Ma che stai complottando con il confessionale?”, ha chiesto incuriosita Heidi Baci, seguita anche dai suoi compagni. Marina però ha rassicurato di non aver combinato niente di male. Anche Ciro Petrone ha domandato: “Ma che ti dicono in confessionale”, con la Fiordaliso che ha ribattuto: “Che non ti devo dare retta”. E l’attore ha replicato: “E allora dicono bene”.

fiordaliso chiamata in confessionale 5 volte in 10 minuti, in pratic ogni 3 parole. Durerà pochissimo 🙈 #gf #grandefratello pic.twitter.com/1ldS0C23Sn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

L’ingresso di Marina Fiordaliso sta già facendo parlare sul web, dopo queste sue prime “uscite” ad effetto.