Beatrice e Perla inarrestabili! Sono loro a giocarsi la vittoria del GF

Debora Parigi | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

Penultimo televoto, a quattro, al Grande Fratello in questa Finale del reality. Infatti sono rimaste in gioco quattro donne, dopo i primi due televoti rispettivamente a tre. E il risultato servirà anche per l’ultimo televoto dell’edizione. Vediamo meglio nel dettaglio in cosa consiste e chi è arrivato alla finalissima.

I risultati del televoto a quattro della Finale del Grande Fratello

Siamo agli sgoccioli della Finale del Grande Fratello e adesso il gioco si fa davvero duro. Abbiamo visto subito all’inizio della puntata il verdetto del televoto aperto lo scorso giovedì che ha decretato la sesta finalista, cioè Letizia.

Con questi sei concorrenti in gioco, quindi sono stati aperti due televoti rispettivamente a tre. Il primo ha visto scontrarsi Beatrice, Rosy e Massimiliano. Tra loro è stato eliminato proprio Varrese. L’altro televoto era tra Perla, Letizia e Simona e tra queste ha ricevuto meno voti Letizia.

Sono quindi rimaste quattro donne in gioco che sono andate tutte al televoto insieme. Quindi abbiamo visto scontrarsi Beatrice, Perla, Simona e Rosy. Di queste, hanno preseguito il gioco per la finalissima le due che hanno ricevuto più voti, quindi le meno votate sono uscite dalla Casa.

Com’è stato quindi il risultato di questo penultimo televoto della Finale del Grande Fratello? Il televoto è durato davvero poco e infatti è arrivata presto la chiusura. Tra Beatrice, Perla, Simona e Rosy le due concorrenti che hanno visto sfumare la vittoria veramente a un passo dalla fine sono state Simona e Rosy. Le percentuali di voto delle due eliminate sono state: Rosy 4% e Simona 1%.

Quindi Beatrice e Perla vanno in finalissima. Ma dobbiamo ricordare che c’è dell’altro. Infatti alle percentuali del televoto finale, si aggiungeranno anche quelle di questo televoto a quattro.