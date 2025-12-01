Cosa è successo a Mattia del Grande Fratello

Infortunio alla gamba per Mattia al GF. Il concorrente è stato costretto a lasciare la Casa momentaneamente, per poi tornare con stampelle e gamba ingessata. Ecco cosa è successo.

GF, infortunio alla gamba per Mattia

Mattia Scudieri ieri ha momentaneamente lasciato la Casa del GF. Il giovane concorrente siciliano ha subito un incidente durante una partita di pallavolo in giardino.

LEGGI ANCHE: Mediaset stravolge (ancora) il daytime di Canale 5! La forza di una donna raddoppia, ma il GF sparisce

Come mostrato dal video, un salto gli ha causato un problema alla caviglia. Per tale ragione è stato richiesto un immediato intervento da parte della produzione per una visita medica.

Il video estratto dalla diretta di Mediaset Extra e diventato virale in rete tra i fan del GF, ha mostrato il momento esatto in cui Mattia si ha subito l’infortunio.

“Mi si è rotta”, ha dichiarato lui, rendendosi conto subito che non si trattava di una semplice distorsione. L’incidente ha creato un momento di apprensione tra i suoi compagni, ma anche di preoccupazione tra i fan del programma.

Mattia torna nella Casa con stampelle e gesso

Dopo qualche ora, Mattia ha fatto ritorno in casa con stampelle e gamba con una fasciatura/gesso piuttosto vistosa.

Nonostante il problema, la sua permanenza nella Casa del GF per ora non sembra nei guai, salvo televoto ovviamente. Stasera però capiremo se riuscirà a proseguire senza intoppi, oppure se dovrà uscire forzatamente. Molto dipenderà dai tempi di recupero.

Cosa è successo

Mattia quindi al momento ha potuto proseguire la sua avventura, così da mettersi in gioco. Al momento la produzione del GF sembra avere scongiurato un ipotetico intervento. In ogni caso, però, sarà monitorato e vedremo come andrà. Qualcosa in più la sapremo già da stasera.

Come detto mancano poche settimane alla fine del GF. Vedremo se Mattia (attualmente in nomination) riuscirà a proseguire il suo percorso fino alla fine o dovrà lasciare il gioco anche a causa di questo infortunio.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.