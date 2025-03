In queste ore a ritrovarsi a distanza di qualche anno sono stati Claudia Pandolfi e Giorgio Pasotti, che in passato hanno lavorato insieme in Distretto di Polizia. La reunion tra i due attori infiamma così il web.

Reunion per Claudia Pandolfi e Giorgio Pasotti

Sono stati mesi di grande successo, gli ultimi, per Claudia Pandolfi. La celebre e amatissima attrice è stata infatti protagonista del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconta la drammatica e dolorosa storia di Andrea Spezzacatena, studente di 15 anni vittima di bullismo e cyberbullismo che si tolse la vita nel 2012. In queste settimane come se non bastasse la Pandolfi è tornata sul grande schermo, stavolta con FolleMente, il nuovo lungometraggio di Paolo Genovese. La pellicola ha sbancato il box office italiano e ancora oggi sta conquistando tutto il pubblico.

Nelle ultime intanto Claudia è tornata al centro dell’attenzione, per via di un episodio che non è di certo passato inosservato. L’attrice ha infatti preso parte a un evento e nel corso della serata ha ritrovato il collega e amico Giorgio Pasotti, con cui ha avuto modo di lavorare in passato. Nei primi anni 2000 infatti i due sono stati i protagonisti di Distretto di Polizia, serie cult in onda su Canale 5.

Naturalmente la reunion tra Claudia Pandolfi e Giorgio Pasotti non è passata inosservata e ha infiammato il web. Le immagini degli attori hanno infatti fatto il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti, che ricordano con entusiasmo i giorni in cui Claudia e Giorgia erano insieme sul set della serie.

Ancora oggi dunque sembrerebbe che tra la Pandolfi e Pasotti ci sia un grande affetto e sono in molti che stanno già sperando che presto i due attori possano tornare a lavorare insieme.