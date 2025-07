Si scaldano i motori per la prossima edizione del Grande Fratello. Stando a quanto si mormora in rete, Mediaset avrebbe già le idee ben chiare sui nuovi concorrenti: ecco chi non vorrebbe nel cast.

Chi è stato messo al bando per il Grande Fratello

Non si parla altro che del Grande Fratello in queste ore. Stando a quanto è emerso infatti in occasione della prossima stagione televisiva il reality show più longevo della tv italiana andrà in onda con ben due edizioni. La prima composta solo ed esclusivamente da concorrenti Nip, in onda da ottobre a dicembre con la conduzione di Simona Ventura. La seconda invece sarà Gold/Vip e celebrerà i 25 anni del programma. A presentare la trasmissione sarà stavolta Alfonso Signorini.

Ma non è finita qui. Stando a quanto è trapelato, Mediaset avrebbe intenzione di riportare il reality alle origini. Due i cambiamenti attualmente previsti: l’abolizione del secondo appuntamento settimanale e la chiusura anticipata delle dirette (che potrebbero terminare intorno a mezzanotte e mezza). Una vera rivoluzione dunque attende il pubblico di Canale 5 e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà. Mentre aspettiamo di capirlo, nelle ultime ore un nuovo retroscena ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere FanPage, sembrerebbe che Mediaset abbia le idee ben chiare anche sui concorrenti della nuova edizione Nip. L’intenzione sarebbe quella di avere personaggi realmente comuni ed escludere le categorie di tiktoker e influencer. Insomma sembrerebbe che i vertici del Biscione vogliano apportare importanti modifiche all’interno della trasmissione e di certo ne vedremo di belle nei mesi a venire.

Tra poche ore intanto verranno ufficialmente presentati i Palinsesti della prossima stagione televisiva, durante la quale potrebbero arrivare conferme sulla nuova edizione del reality show. Ma cosa succederà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.