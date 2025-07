In queste ore si sta a lungo parlando della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 prossimamente. In rete intanto emergono le prime novità e si parla già di ritorno alle origini.

Le novità del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per tornare e la grande macchina del reality show si è già messa in movimento. Sui social si sta infatti molto parlando di quello che accadrà e in rete sono emerse alcune indiscrezioni sbalorditive. Si mormora infatti che per la prossima stagione televisiva il programma andrà in onda con due edizioni distinte e separate.

La prima, con concorrenti totalmente Nip, in onda da ottobre a dicembre, con la conduzione di Simona Ventura. La seconda, Gold/Vip (per celebrare i 25 anni della trasmissione), a partire da gennaio con Alfonso Signorini. Una vera rivoluzione dunque in casa Mediaset, che sembrerebbe voler apportare importanti modifiche al reality. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni, che parlano di un ritorno alle origini per il Grande Fratello. Ma quali sono le novità della prossima edizione? Andiamo a scoprirlo. Stando a quanto è trapelato, l’edizione di Simona Ventura, oltre ad avere una durata simile alle prime annate (entro e non oltre i 100 giorni), non avrà i raddoppi settimanali. Attualmente infatti sarebbe previsto solo il tradizionale appuntamento del lunedì sera. Ma non è finita qui. Si mormora anche che anche la durata della dirette verrà ridimensionata. Si parla infatti di una chiusura prevista intorno alle 00.30, stile Temptation Island e come accadeva anche in passato.

Insomma importanti novità sarebbero previste per la prossima edizione e di certo non mancheranno ulteriori colpi di scena. In queste settimane intanto sono in corso i casting per la ricerca dei concorrenti e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Ma chi sarà stavolta a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.