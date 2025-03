Nuova eliminazione questa sera al Grande Fratello. Ma chi tra Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli lascerà la casa? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

I sondaggi del Grande Fratello

Tra due settimane esatte andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finale del Grande Fratello. Il 31 marzo infatti scopriremo finalmente chi vincerà il reality show e senza dubbio non sono esclusi i colpi di scena. Stasera nel mentre ci sarà un nuovo appuntamento con il programma di Alfonso Signorini e anche stavolta ne vedremo di belle. In casa infatti non mancano le tensioni, mentre il cerchio inizia sempre più a stringersi. Durante la diretta intanto ci sarà una nuova eliminazione e uno tra Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli dovrà lasciare la casa. Ma cosa accadrà?

Come da tradizione, anche stavolta noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di salvare il vostro inquilino preferito. Adesso siamo pronti a svelarvi l’esito. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Mariavittoria, che ottiene il 3%. A seguito troviamo Javier con il 4%, Shaila con il 7%, Helena con il 20% e infine Chiara, risultata la più votata con il 66%.

Stando all’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere Mariavittoria la nuova eliminata del Grande Fratello. Importante però ricordare che attualmente il televoto ufficiale è ancora aperto e che dunque fino alla diretta di questa sera tutto potrebbe ancora cambiare. C’è anche da ricordare che sia Javier che Shaila sono in possesso di un biglietto di ritorno e che nel caso di eventuale eliminazione tornerebbero immediatamente in gioco.

Ma cosa accadrà dunque e chi lascerà stasera la casa a un passo dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle ore 21:30.