Giungono nuove indiscrezioni sugli opinionisti del Grande Fratello. Ecco chi sarebbe stato scelto per affiancare Simona Ventura in questa nuova edizione del reality show.

Chi ci sarebbe al Grande Fratello come opinionista

Il 29 settembre parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà la conduzione di Simona Ventura. Tutto inizia a essere pronto per la prima puntata del reality show, che quest’anno spegne 25 candeline. Per l’occasione Mediaset ha pensato di riportare la trasmissione alle origini, con una durata non superiore al 100 giorni e con un cast totalmente Nip. Grande emozione dunque per il ritorno del programma, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

In attesa di scoprire cosa succederà, poco fa è arrivata una notizia che non è sfuggita agli occhi attenti del web. Amedeo Venza ha infatti rivelato chi sarebbe la prima opinionista scelta per affiancare Simona Ventura. Ancora una volta, come accaduto negli ultimi anni con Cesara Buonamici, l’azienda ha deciso di puntare sulla grande squadra del Biscione e avrebbe optato per Alessandra Viero, giornalista di Rete 4.

Attualmente però ancora nessuna conferma è giunta da parte del Grande Fratello e al momento vi invitiamo a prendere con le pinze i gossip. In questi giorni intanto proprio la Ventura ha rilasciato una nuova intervista e nel corso della chiacchierata ha rivelato come ha scoperto che avrebbe condotto lei la nuova edizione del reality show di Canale 5. In merito Simona ha dichiarato:

“È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”.