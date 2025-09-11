In queste ore si sta spargendo la voce che Striscia La Notizia sarebbe stato cancellato da Mediaset. Attualmente infatti il tg satirico di Antonio Ricci non figurerebbe più nei Palinsesti: ecco cosa starebbe accadendo.

Le ultime voci di corridoio su Striscia La Notizia

In queste settimane si sta parlando molto del futuro di Striscia La Notizia. Come è noto, per la prima volta in più di 30 anni, quest’anno il tg satirico targato Antonio Ricci non partirà a settembre, per lasciare spazio, nella fascia oraria dell’Access Prime Time, a La Ruota della Fortuna. Inizialmente il game show di Gerry Scotti sarebbe dovuto andare in onda fino ai primi di novembre e solo a quel punto Striscia sarebbe partita con la nuova edizione. Tuttavia, visti i risultati incredibili e sorprendenti che sera dopo sera la Ruota sta portando a casa, pare che le cose siano cambiate.

Secondo le informazioni trapelate in rete in questi giorni infatti si mormora che Mediaset, soddisfatta degli ascolti da capogiro, avrebbe iniziato a pensare di ricollocare il tg satirico. A quel punto, sempre secondo le indiscrezioni, i vertici avrebbero cercato diverse soluzioni. Si è così parlato di un possibile arrivo di Striscia in prima serata. In seguito si è mormorato che il programma potesse andare in onda solo nel weekend o addirittura su Italia 1 alle 20:00. Adesso, però, pare che le cose siano nuovamente cambiate.

Stando a quanto fanno sapere gli amici di MowMag, al momento Striscia La Notizia sarebbe stato cancellato da Mediaset. Come si legge, attualmente la trasmissione non figurerebbe più nei Palinsesti e a oggi dunque non sarebbe previsto un ritorno. A seguito di alcuni incontri tra le parti interessate, non si sarebbe trovato un accordo soddisfacente per tutti e di conseguenza Canale 5 avrebbe preso la decisione di tagliare il programma.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Da parte di Mediaset non è infatti giunta alcuna dichiarazione ufficiale e vi invitiamo di conseguenza ad attendere news certe.