Striscia La Notizia cancellato da Mediaset? Cosa starebbe accadendo
Cosa si mormora in rete
In queste ore si sta spargendo la voce che Striscia La Notizia sarebbe stato cancellato da Mediaset. Attualmente infatti il tg satirico di Antonio Ricci non figurerebbe più nei Palinsesti: ecco cosa starebbe accadendo.
Le ultime voci di corridoio su Striscia La Notizia
In queste settimane si sta parlando molto del futuro di Striscia La Notizia. Come è noto, per la prima volta in più di 30 anni, quest’anno il tg satirico targato Antonio Ricci non partirà a settembre, per lasciare spazio, nella fascia oraria dell’Access Prime Time, a La Ruota della Fortuna. Inizialmente il game show di Gerry Scotti sarebbe dovuto andare in onda fino ai primi di novembre e solo a quel punto Striscia sarebbe partita con la nuova edizione. Tuttavia, visti i risultati incredibili e sorprendenti che sera dopo sera la Ruota sta portando a casa, pare che le cose siano cambiate.
Secondo le informazioni trapelate in rete in questi giorni infatti si mormora che Mediaset, soddisfatta degli ascolti da capogiro, avrebbe iniziato a pensare di ricollocare il tg satirico. A quel punto, sempre secondo le indiscrezioni, i vertici avrebbero cercato diverse soluzioni. Si è così parlato di un possibile arrivo di Striscia in prima serata. In seguito si è mormorato che il programma potesse andare in onda solo nel weekend o addirittura su Italia 1 alle 20:00. Adesso, però, pare che le cose siano nuovamente cambiate.
Stando a quanto fanno sapere gli amici di MowMag, al momento Striscia La Notizia sarebbe stato cancellato da Mediaset. Come si legge, attualmente la trasmissione non figurerebbe più nei Palinsesti e a oggi dunque non sarebbe previsto un ritorno. A seguito di alcuni incontri tra le parti interessate, non si sarebbe trovato un accordo soddisfacente per tutti e di conseguenza Canale 5 avrebbe preso la decisione di tagliare il programma.
Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Da parte di Mediaset non è infatti giunta alcuna dichiarazione ufficiale e vi invitiamo di conseguenza ad attendere news certe.