A distanza di pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura rivela come ha scoperto che avrebbe condotto lei il fortunato reality show di Canale 5.

La rivelazione di Simona Ventura

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show, che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Simona Ventura, debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 29 settembre e di certo tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Mediaset ha infatti voluto riportare il programma alle origini, con un cast che sarà al 100% Nip e con durata non superiore ai 100 giorni. Nuove modalità anche per il televoto, che funzionerà solamente tramite sms. In più verrà eliminata la postazione social, per evitare che i protagonisti abbiano troppi contatti con il mondo esterno.

Il Grande Fratello dunque si prepara a farci rivivere le emozioni delle primissime edizione e di certo ne vedremo di belle. In attesa della prima puntata, in queste ore proprio Simona Ventura ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni e nel corso della chiacchierata ha svelato un retroscena inedito. La conduttrice ha infatti raccontato come ha scoperto che sarebbe stata proprio lei a prendere in mano le redini del GF e in merito, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”.

Simona Ventura dunque si sta preparando a questa nuova avventura e di certo non deluderà le altissime aspettative del pubblico. Ricordiamo dunque l’appuntamento con la prima puntata del Grande Fratello, previsto per lunedì 29 settembre.