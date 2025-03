Questa sera va in onda la finale del Grande Fratello. Ma chi sarà a vincere tra Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Chi sarà a vincere il Grande Fratello?

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la tanto attesa finale del Grande Fratello e tutto è pronto per la diretta, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere il reality show. A contendersi il primo posto ci sono ben sei concorrenti. Tuttavia solo quattro di loro sono già finalisti. Parliamo di Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A contendersi il quinto e ultimo posto in finale ci sono invece Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli e proprio a inizio serata scopriremo chi tra le due dovrà immediatamente lasciare la casa, rinunciando alla possibilità di concorrere per la vittoria. Ma cosa accadrà e chi sarà a classificarsi al primo posto?

Anche stavolta noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro inquilino del cuore. Andiamo dunque a scoprire i risultati. Stando alle preferenze dei nostri lettori, ad avere meno chance di vittoria sono Mariavittoria e Jessica, entrambe con l’1% dei voti. A seguire troviamo Lorenzo con il 4%, Chiara con l’11%, Helena con il 14% e infine Zeudi, risultata la più votata con il 70%.

Insomma i sondaggi sembrerebbero parlare chiaro. Potrebbe infatti essere la Di Palma a vincere il Grande Fratello. Tuttavia solo stasera scopriremo quale sarà il destino dei concorrenti, che si scontreranno tra loro nel corso di diversi televoti flash. Al termine di tutte le votazioni, verrà eletto il primo classificato e scopriremo chi alzerà la coppa del vincitore.

Non resta dunque che attendere la partenza della finale, in onda questa sera su Canale 5, come sempre alle ore 21:30.