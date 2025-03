Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello e finalmente lunedì scopriremo chi vincerà il reality show. In queste ore intanto la classifica degli scommettitori è cambiata e c’è dunque un nuovo potenziale trionfatore.

Chi vincerà il Grande Fratello?

Mancano due giorni alla finale del Grande Fratello e finalmente lunedì sera scopriremo chi vincerà quest’anno il reality show di Canale 5. Quattro, come sappiamo, gli attuali finalisti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono invece Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che in questi giorni si stanno sfidando al televoto. Gli inquilini nel mentre si stanno preparando ad affrontare quest’ultima emozione, prima di tornare alle loro vite di sempre, e senza dubbio ne vedremo di belle nel corso della diretta.

In queste settimane intanto a intervenire sono stati anche i bookmakers, che hanno espresso le proprie preferenze in merito al possibile vincitore del programma. Se fino a pochi giorni però sembrava che a trionfare potesse essere Zeudi, adesso le cose sono improvvisamente cambiate.

Gli scommettitori infatti hanno modificato la classifica e hanno un nuovo vincitore. Ma chi potrebbe essere dunque ad alzare la coppa durante la finale del Grande Fratello? Scopriamolo. Ad avere meno chance di vittoria, stando ai bookmakers di Eurobet, sarebbero Mariavittoria e Chiara, quotate rispettivamente a 26.00 e 21.00. A seguire troviamo Jessica (13.00), Lorenzo (10.00) e Zeudi (3.05). A vincere il reality show dunque potrebbe essere Helena, quotata a 1.85.

Insomma per gli scommettitori la Prestes avrebbe ottime possibilità di classificarsi prima e di certo sono in molti a fare il tifo per la modella brasiliana, che in questi mesi è stata una delle protagoniste assolute della trasmissione. Ma cosa accadrà lunedì sera e chi sarà a vincere? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21:30.