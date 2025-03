Dopo l’eliminazione da Amici 24, Raffaella riabbraccia suo padre che si trova in ospedale. Ecco il dolce video postato dalla ballerina, che ha fatto emozionare il web.

Raffaella dopo Amici 24 riabbraccia suo padre

Sabato sera, nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 24, il pubblico ha assistito a un’altra eliminazione e stavolta a lasciare la scuola è stata Raffaella. La ballerina dunque ha detto addio alla trasmissione e in queste ore è tornata alla sua vita di sempre. Prima di abbandonare per sempre la casetta però l’allieva di Deborah Lettieri ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha così affermato:

“È stata un’esperienza bellissima, che rifarei altre volte. Io ero incredula di arrivare qui. Avevo fatto 17 anni da una settimana. Penso al giorno in cui ho preso la felpa, c’era mia madre che mi sosteneva e avevo l’adrenalina a mille. Speravo di prendere il banco e restare qui. È stato tutto bello a prescindere da com’è andata. Ballare qui è tutt’altra cosa. Il pubblico ti fa sentire speciale. Se oggi sono arrivata a questo punto è grazie ai miei genitori. I miei compagni meritano di andare avanti, perché sono meravigliosi tutti”.

Attualmente dunque Raffaella ha fatto ritorno a casa e in queste ore l’ex allieva di Amici 24 ha avuto modo di riabbracciare anche suo padre, che si trova in ospedale. La ballerina ha infatti fatto visita al papà e i due si sono stretti in lungo e caloroso abbraccio. Raffaella ha poi affermato: “Avrei preferito un ritorno migliore ma sapere che adesso potrò esserti accanto, anche in questo momento, ci renderà più uniti che mai. Ti amo papà, forza”.

@raffaellaamitaritonnaa avrei preferito un ritorno migliore ma sapere che adesso potrò esserti accanto, anche in questo momento, ci renderà più uniti che mai. ti amo papà, forza❤️. ♬ You Are Not Alone (Radio Edit) – Michael Jackson

Nel mentre adesso Raffaella tornerà a concentrarsi sulla sua passione e di certo non abbandonerà il mondo della danza. A lei facciamo dunque un enorme in bocca al lupo.