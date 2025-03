A poche ore dalla finale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha detto chi vincerà questa edizione. L’opinionista in chiacchiera con Alfonso Signorini ha affermato che per lei sarà un duello tra Helena e Zeudi, per poi lanciare una stoccata alla modella brasiliana.

Beatrice Luzzi svela chi vincerà per lei il GF

C’è grandissima attesa per la finale del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5. Alfonso Signorini con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che avranno il compito come sempre di commentare la serata. Ricordiamo che a contendersi la vittoria finale saranno Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestess. Una tra Chiara Cainelli o Mariavittoria Minghetti si aggiungeranno al gruppo.

E mentre la tensione sembra tagliarsi con il coltello, quest’oggi è uscita una nuova puntata di Boom, il format condotto proprio da Alfonso Signorini. Nel programma, come sempre, si è parlato ovviamente anche della finale del Grande Fratello. Con il conduttore presente Beatrice Luzzi, che ha detto la sua in merito a quanto vedremo nelle prossime ore. Lei è certa che a giocarsi la vittoria finale saranno Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

“Tutto può succede stasera ma, indubbiamente la finalissima sarà Helena-Zeudi. E secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, vincerà la prepotenza, cioè Helena”, ha detto Beatrice Luzzi.

Vincerà la prepotenza

Beatrice Luzzi te non sbagli mai

Ps. Noi faremo di tutto per far vincere la Miss #zeudiners pic.twitter.com/T73zPxl3Lm — La favuz (@leclerkina16) March 31, 2025

Così dunque Beatrice Luzzi ha sentenziato. Secondo lei quindi potrebbe vincere Helena Prestes, alla quale ha riservato alcune critiche nel corso di questi mesi. L’opinionista senza peli sulla lingua ha quindi dato il suo responso finale.

Le sue parole hanno diviso il pubblico. Non tutti si sono detti propriamente d’accordo con questo discorso di Beatrice Luzzi e le sue parole stanno facendo molto chiacchierare sul web.

Solo stasera però scopriremo come si concluderà il Grande Fratello.