Con un post sui social, Stefano Oradei ha rivelato di essere stato vittima di un incidente stradale. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Come sta Stefano Oradei dopo l’incidente

Giornate intense, le ultime, per Stefano Oradei. Il celebre ex ballerino di Ballando con le Stelle ha infatti raccontato con un post pubblicato su Instagram di essere rimasta coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riferito, il marito di Manila Nazzaro si trovava in scooter, quando a un tratto si è scontrato bruscamente con un auto. Ma come sta ora Stefano? Come ha raccontato lui stesso, Oradei ha ricevuto una prognosi importante, tuttavia al momento si trova già a casa, dove è stato circondato dall’affetto di sua moglie e dei suoi cari. Questo il racconto del ballerino, che ha già fatto il giro del web:

“Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l’impatto è stato forte e l’auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche, ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato in casa dopo tutti i controlli in ospedale. Abbraccio e ringrazio mia moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada”.

LEGGI ANCHE: Annalisa e Marco Mengoni, il loro singolo è il più ascoltato della settimana

Pare dunque che al momento Stefano Oradei stia bene e che non abbia subito grossi danni a seguito dell’incidente stradale. Nel mentre a rompere il silenzio è stata anche Manila Nazzaro, che sul suo profilo ha aggiunto: “Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo”.

Non resta a questo punto che fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Stefano, con la speranza che presto torni in forma.