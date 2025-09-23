Il Grande Fratello 2025 in questa edizione ha deciso di reintrodurre il televoto via app Mediaset Infinity oltre al classico SMS, ma con regole stringenti. Ecco tutti i dettagli.

Le regole sul televoto del Grande Fratello

Con la diciannovesima stagione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025, torna una novità importante.

Non soltanto gli SMS, ma anche l’app Mediaset Infinity sarà un canale ufficiale per esprimere il televoto.

Dopo che in programmi come The Couple e nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata eliminata la possibilità del voto tramite app a causa di problemi causati da “fan base tossiche”, Mediaset ha scelto di riattivarla, ma con regole precise e rigide per salvaguardare l’equità del processo.

Come si vota via SMS

Secondo il regolamento del televoto, che è pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello, sarà possibile votare inviando un SMS al numero 477.000.2, rispondendo alle domande del gioco di volta in volta.

Il servizio è disponibile per gli utenti dei principali operatori – TIM, Vodafone, WIND3, Poste Mobile, Iliad, COOP, HO, Kena, Very Mobile e Fastweb. Chi invia un SMS valido riceverà una conferma: il suo costo varia in base all’operatore, con tariffe attorno a 0,16 euro IVA inclusa (per la maggior parte) oppure 0,1613 euro per chi usa TIM o Kena.

Il conteggio dei voti del Grande Fratello per utenza prevede un massimo di uno per ogni sessione di durata inferiore a 24 ore, tre per sessioni superiori a 24 ore, con un tetto settimanale di 50 voti. Questo significa che non c’è più il limite di un solo voto per utente come in certe edizioni recenti.

Grande Fratello come si vota via APP Mediaset Infinity

Al Grande Fratello anche tramite app sarà possibile votare. A patto di avere un account sull’app e lo smartphone aggiornato all’ultima versione disponibile sull’App Store o equivalente.

Ogni account (e ogni dispositivo mobile) potrà usare il massimo numero di voti consentiti per ogni sessione: anche qui valgono le regole di 1 voto per sessioni < 24 ore, fino a 3 per quelle > 24 h, con lo stesso limite totale di 50 voti a settimana.

L’applicazione utilizza un identificativo del dispositivo (device token) per evitare che più account votino dallo stesso smartphone, rafforzando così la regolarità del sistema.

Precisazioni e modalità di televoto del GF

Mediaset ha fatto sapere però che saranno considerati validi solo i voti che:

arrivano con SMS al numero ufficiale (477.000.2),

al numero ufficiale (477.000.2), oppure sono espressi tramite app Mediaset Infinity accessibile da smartphone,

accessibile da smartphone, vengano inviati nel corso di ciascuna sessione di voto e prima della sua chiusura,

riportino la sintassi corretta, se via SMS, oppure utilizzino eventuali alias comunicati via sito del programma.

Alcune sessioni di televoto si apriranno e chiuderanno nell’arco della stessa puntata di prime time del Grande Fratello, altre inizieranno in una puntata e si concluderanno nella successiva. Mentre alcune saranno esclusive delle strisce quotidiane del reality show. Gli orari di apertura e chiusura, insieme alle modalità, verranno sempre comunicati nel corso del programma, prima che parta la votazione.