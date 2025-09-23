Cosa è successo durante la registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre

Nuova registrazione oggi 23 settembre. Ecco cosa è emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne realizzate in queste ultime ore.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

La puntata scoppiettante di oggi del dating show, tra la cacciata di Rosario e il faccia a faccia tra Sarah, Valerio e Ary, sono stati un altro assaggio di quello che vedremo nel corso di questa stagione. Specie oggi che c’è stata una nuova registrazione e sono emerse le anticipazioni di Uomini e Donne.

Dopo quanto emerso dall’anteprima di ieri (QUI I DETTAGLI), cosa sarà accaduto in studio questa volta?

La puntata si è aperta con Federico Mastrostefano, che è uscito con una nuova dama, Francesca. Inizialmente, il programma prevedeva un aperitivo con lei, seguito da una cena con Agnese De Pasquale. Tuttavia, Federico ha cambiato idea. Ha scelto di cenare con Francesca e raggiunto Agnese solo più tardi, dopo cena. Arrivato lì, però, è apparso un po’ alticcio a causa del vino bevuto in precedenza. A quel punto, Agnese ‘ha manda via.

Tra gli ospiti della puntata Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia. Alessandro ha da poco festeggiato i suoi 95 anni.

Nel frattempo, Magda è uscita con Sebastiano Mignosa, e al centro studio hanno raccontato apertamente di aver avuto un rapporto. Nonostante ciò, Magda ha scelto di frequentare anche Mario Lenti, che sentite queste parole non ha accettato l’accaduto. Per questo lei ha dato l’esclusiva a Sebastiano. Quest’ultimo, a sua volta, ha condiviso lo stesso malumore. Magda, però, ha rifiutato l’idea di dover già fare una scelta.

Infine, Sabrina Zago ha deciso di interrompere la conoscenza con Enrico, dopo che lui ha espresso la volontà di iniziare a frequentare anche Cinzia Paolini.

U&D, anticipazioni 23 settembre Classico

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne non sono finite. Dalla registrazione di oggi è emerso che Cristiana Anania, che ha scelto di portare in esterna Marco.

Tuttavia, lui non ha nascosto l’interesse nel conoscere anche la nuova tronista, Sara Gaudenzi, specificando che quella con Cristiana è stata solo la sua prima uscita. Nonostante ciò, Sara ha deciso di tenerlo, ma Cristiana non ha accettato l’idea di condividerlo con un’altra tronista. Alla fine, Marco è rimasto solo per Cristiana.

La tronista è uscita anche con un corteggiatore di nome Ernesto.

Intanto, Flavio Ubirti ha portato in esterna Denise. Lei a centro studio l’ha criticato, poiché a detta sua si comporterebbe allo stesso modo con tutte le corteggiatrici.