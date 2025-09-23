È arrivata in queste ore una clamorosa indiscrezione sul Grande Fratello, che se solo fosse vera aprirebbe una prima dinamica ancor prima di iniziare. Secondo quando riportato sembrerebbe che sia saltato l’ingresso di uno dei concorrenti già ufficializzati. Di chi si tratta e cosa è successo? Ecco cosa è venuto fuori fino a questo momento.

Salta partecipazione di un concorrente del Grande Fratello?

Siamo agli sgoccioli e tra pochi giorni è previsto l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. I concorrenti sono ai nastri di partenza, pronti a immergersi in questa nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia. Fino a questo momento sono stati ufficializzati Anita Mazzotta, Francesca, Giulio Carotenuto, Omer Elomari, Matteo Azzali e Matteo Jonas Pepe. Almeno per ora.

Pian piano tramite le varie clip di presentazione gli stiamo conoscendo meglio. A quanto pare, però, sarebbe emersa una clamorosa indiscrezione su uno di loro. Parliamo nello specifico di Matteo Jonas Pepe. Stando a quanto riportato da LorenzoPugnaloni.it sarebbe saltata la partecipazione al Grande Fratello del giovane attore e modello (QUI SE VOLETE CONOSCERLO MEGLIO). Il che avrebbe dell’incredibile, dato che è stato ufficializzato solo pochi giorni fa come uno dei protagonisti, pronti a varcare la Porta Rossa:

“CHOC. Alcune fonti mi hanno riferito che è saltata la partecipazione di uno dei gieffini: Matteo Jonas Pepe. Come mai? Vi aggiorno”, si legge dalla storia pubblicata su Instagram da Pugnaloni sul Grande Fratello.

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni sul Grande Fratello

Ma cosa sarà successo nel dettaglio? Ancora non ci è dato sapere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto da portare addirittura a un dietrofront.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire se emergeranno delle altre indicazioni da poterci spiegare i motivi di quanto si vocifera. Per ora il sito del Grande Fratello, così come i social del programma, non hanno comunicato nulla. Attendiamo sviluppi sulla vicenda.