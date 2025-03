Non ci sta Chiara Cainelli! A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello la gieffina si è sfogata contro gli autori, stizzita per alcune situazioni che si sono verificate nella Casa in questi mesi e ultime settimane.

Lo sfogo di Chiara Cainelli

Si inizia ad avvertire la tensione in vista della finale del Grande Fratello. Oramai i giochi sono fatti e gli scommettitori stanno facendo le loro valutazioni sul papabile vincitore o vincitrice di questa edizione. Intanto in questi giorni Chiara Cainelli è sembrata piuttosto seccata per una piccola discussione nata con Helena Prestes.

Tutto è nato quando dopo essersi ritrovati a tavola, mentre si parlava della finale del Grande Fratello, proprio Chiara Cainelli ha posto una domanda alla coinquilina su chi avrebbe scelto di sfidare al televoto flash. Helena Prestes non è parsa molto propensa a scambiare quattro chiacchiere con l’ex di Uomini e Donne (con la quale peraltro non ha un buon feeling).

Si parla della finale, Lorenzo e Mavi scherzano nel fare previsioni, Chiara chiede a Helena chi sfiderebbe per prima in finale e lei le risponde sgarbatamente che non sono affari suoi.#grandefratello #zelena #zeudiners pic.twitter.com/sNEFJ9KajJ — Rainbow (@rainbowncats) March 27, 2025

Dopo questo episodio Chiara Cainelli si è sfogata in stanza da letto, sostenendo si sarebbe trattata di una semplice domanda e che non voleva in alcun modo provocare nessuno. La concorrente ha dichiarato che lei non avrebbe mai risposto in quel modo. Piuttosto arrabbiata Chiara si è lamentata e se l’è presa anche con il Grande Fratello:

“Questa fa di tutto e poi passa per la vittima. Ci provoca e poi dopo arrivi in puntata e ti trovi in 500.000 video dove tu sei la persona scorretta, dove tu provochi. Non si vede lei che ti arriva tanto così dal viso. Perché non si vede lei dove ti lancia l’acqua, dove ti dice di tutto. Ti vedi una persona che ti mente pure in faccia e tu cosa devi dire. Se tanto non ci sono neanche i video che ti provano la stessa cosa? Non si è mai vista né la volta che mi ha aggredita dentro dove mi lavavo i denti. Né quando è venuta qua con Shaila e mi ha urlato“.

Zeudi Di Palma dopo aver ascoltato il discorso dell’amica del Grande Fratello ha concordato e ha dichiarato che anche con lei Helena avrebbe avuto degli atteggiamenti ingiusti, ma alla fine la colpa sarebbe sempre la sua: ”Non si sono viste tante situazioni brutte. Anche quando ero in cucina con Amanda ed Helena mi è venuta contro. Ma poi questa ha lanciato un bollitore e sta ancora qui“.

Non contenta Chiara Cainelli ha aggiunto di averne fin sopra ai capelli ormai e di essere “satura”. Pensa che probabilmente Helena vincerà anche il programma, ma non intende congratularsi con lei:

“Spero che vinca per tutto l’accanimento che c’ha in corpo, tutta la rabbia, la violenza che c’ha e che ci mette. Mi auguro che il programma la premi. E l’anno prossimo spero si lanciano i coltelli, i bollitori, perché a questo punto premiamo la gente che non sa controllare le proprie emozioni“, ha concluso infastidita.