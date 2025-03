Ilary Blasi vorrebbe Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nel cast della prima edizione di The Couple, in partenza il 7 aprile

Stando a quanto si mormora in rete, sembrerebbe che Ilary Blasi stia corteggiando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La conduttrice vorrebbe infatti la coppia nel cast della prima edizione di The Couple.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a The Couple?

Manca poco più di una settimana alla partenza ufficiale di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5. La prima puntata della trasmissione, che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, andrà infatti in onda lunedì 7 aprile in prima serata e tutto inizia a essere pronto per il debutto di questo intrigante format. Nonostante manchino solamente una mangiata di giorni all’arrivo del programma, sono poche le informazioni che abbiamo al momento. Sappiamo che i concorrenti, sui quali c’è ancora molto mistero, vivranno nella casa del Grande Fratello e che verranno ripresi dalle telecamere costantemente. Proprio come per il reality di Alfonso Signorini, anche in questo caso il pubblico potrà seguire la diretta h24 su Mediaset Extra e di certo ne vedremo di belle.

In rete intanto non mancano le indiscrezioni circa il possibile cast, che come vi abbiamo già svelato non è stato ancora annunciato. Nelle ultime ore però una nuova voce di corridoio ha iniziato a farsi largo sul web. Stando a quanto rivela Alberto Dandolo infatti sembrerebbe che Ilary Blasi stia corteggiando una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, nata proprio nella casa del Grande Fratello. Di chi parliamo? Nientemeno che di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia.

Stando a quanto si legge, la conduttrice starebbe facendo il possibile per avere il conduttore e l’influencer nel cast di The Couple. Tuttavia, a causa del recente lutto che ha colpito i due, le trattative sarebbero ancora in corso e non è chiaro se Paolo e Clizia faranno realmente parte del cast della trasmissione.

Nei giorni a venire però senza dubbio arriveranno news ufficiali e certe e finalmente sapremo chi saranno i concorrenti della prima edizione del reality show.