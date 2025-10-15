Nella Casa del Grande Fratello Ivana Castorina ha fatto coming out: “Sono una donna trans, ho sofferto ma oggi sono felice”. Il suo lungo e toccante racconto.

Ivana Castorina fa coming out

Non solo la preoccupazione per Omer. Nella sua la prima settimana nella Casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha deciso di raccontarsi per la prima volta, svelando un passato difficile ma pieno di coraggio. In un momento di confidenza con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana ha condiviso la sua storia di transizione, rivelando che non ne aveva ancora parlato con nessuno da quando è iniziata l’avventura nel reality, se non con un’intuizione da parte di Donatella.

“Fin da piccola avevo un forte disagio interno,” ha spiegato Ivana Castorina come si legge su Biccy. “Giocavo con le Barbie e mi mettevo i teli in testa per sentirmi me stessa. Io non aspettavo i 18 anni per la patente, ma per essere libera”.

Il momento decisivo è arrivato a tavola, appena diventata maggiorenne, quando ha detto a sua madre: “Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito”. Una frase forte, che ha segnato un punto di svolta. In quel momento, la madre le ha risposto con amore: “Dammi il tuo dolore, ci penso io a te e ti starò vicino”.

Ivana Castorina ha ricordato come il Grande Fratello abbia avuto un ruolo importante nella sua vita. Durante l’ottava edizione, vide in Silvia Burgio un esempio da seguire: “Io la guardai incantata e dissi che volevo essere come lei”.

La strada, però, non è stata facile. Ivana ha dovuto lottare contro giudizi, discriminazioni e pregiudizi, anche da parte della sua stessa famiglia. Il giudice, inizialmente, rifiutò la sua richiesta di transizione: “Mi disse che ero troppo maschile, che non sembravo sicura. Ma io lo ero eccome”.

Grazie al sostegno della madre e della bisnonna, ha portato a termine il suo percorso: “Il 25 maggio 2009 sono rinata”. Dopo l’operazione, ha vissuto una fase di scoperta del proprio corpo e delle relazioni. Ha avuto relazioni difficili, anche con uomini che non erano pronti a vivere la loro storia alla luce del sole.

“Quando mi baci, baci un uomo? No. Quando mi tocchi, tocchi un uomo? No. Allora addio”, ha detto a uno di loro.

Oggi Ivana Castorina è una donna sposata, lavora come metalmeccanica e continua a combattere i pregiudizi: “Parlarne aiuta chi ci guarda. Io l’ho fatto perché qualcuno un giorno ha aiutato me”, ha concluso.

Una testimonianza importante da parte della gieffina che non può che essere da esempio per tutti.