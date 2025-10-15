Mentre conversava con i suoi compagni, Ivana Castorina ha fatto una spiazzante rivelazione al GF. La concorrente ha parlato del suo passato e confidato di avere pensato più volte di togliersi la vita.

GF, la confessione di Ivana

Quella di Ivana Castorina è una storia molto particolare. D’altronde Simona Ventura aveva spiegato che i concorrenti scelti in questa edizione hanno affrontato dei percorsi di vita importanti e per nulla facili. E così è stato anche per la gieffina in questione, la quale non ha solo parlato del suo coming out nella Casa del GF.

Mentre chiacchierava con Giulia e Grazia, come riportato da Biccy, ha fatto sapere che da piccola suo padre ha abbandonato la famiglia. Dall’altra parte, invece, sua madre ha iniziato una nuova vita con un altro uomo, che poi le avrebbe causato dei problemi.

Di sé ha confidato di avere sempre avvertito un forte disagio, non si sentiva forte da bambina, ma molto sensibile, fragile e timida, caratteristiche che in parte si porta dietro ancora oggi. Poi l’inizio di un percorso turbolento:

«Mio padre nel frattempo è scomparso. Mia madre ha iniziato una relazione con quello che è diventato suo marito e successivamente il padre di mio fratello, ma poi è finita male, ma non ne posso parlare, perché non è giusto nei suoi confronti, perché l’ho perdonato. Da mia mamma sono mancate le carezze, è sempre stata dura, ma giusta, lo psicologo le diceva “sua figlia la distruggono fuori di casa e quindi non deve esagerare con le coccole in casa”. Lei si limitava, però questa cosa mi ha scosso».

In seguito Ivana al GF ha continuato sostenendo che è cresciuta, ha preso una decisione importante nella sua vita, facendo tutto da sola. Si è rivista peraltro in una concorrente passata nel reality che ha avuto il suo stesso percorso.

“Ho tentato di togliermi la vita”, ha rivelato la concorrente

Il disagio provato ha portato Ivana a logorarsi dentro, a tal punto da avere pensato più volte di farla finita. Alle sue compagne del GF ha spiegato cosa è successo e rivissuto con loro quegli istanti.

«Arriva il mio diciottesimo, mia madre voleva organizzare tutto, ma io non ho voluto foto, niente! Io la sera prima le ho scritto una lettera per parlarle di un mio forte disagio e per annunciarle una cosa che io volevo fare, perché non avevo il coraggio di parlare a voce, era il 6 dicembre del 2008. Inizia la festa dei 18 anni, alla fine mia mamma prende la torta e la fotocamera, io mi irrigidisco, lei mi abbraccia e mi dice “tutte queste persone sono qui per te, perché ti amano”»

A quel punto Ivana ha spiegato al GF che sua madre non ha più affrontato la questione, ma lei non sapeva chi fosse e non riusciva a capire perché fosse viva. Si poneva spesso delle domande e nella sua testa vagavano pensieri molto forti:

«Volevo morire. Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi. Non so se potevo dirlo. Andavo negli internet point a cercare sul web metodi per togliermi la vita. C’era il mezzo più comune e l’ho provato. Provavo e non riuscivo a finire e mi dicevo “sei sbagliata e pure codarda”.

La storia di Ivana non ha lasciato indifferenti le sue compagne del GF, Giulia e Grazia, che l’hanno stretta in un sentito abbraccio. Uno spaccato di vita e una testimonianza importante quella di Ivana.