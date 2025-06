È crisi per una coppia del Grande Fratello? Lei interviene e fa il punto della situazione

Gli utenti sul web in queste ultime settimane hanno avanzato l’ipotesi di una crisi o addirittura rottura per una coppia dell’ultimo Grande Fratello. Se lui preferisce il silenzio, a parlare è stata lei, che ha così deciso di rispondere ai rumor e fare il punto della situazione.

Grande Fratello, crisi per una coppia?

Negli ultimi tempi, si erano fatte sempre più insistenti le voci su una presunta rottura tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La coppia, conosciuta non solo per la sintonia mostrata nella Casa ma anche per la riservatezza con cui ha sempre protetto la propria relazione, aveva lasciato alcuni segnali sospetti che avevano acceso i riflettori del gossip: poche foto condivise, interazioni social diminuite e alcuni “like” mancati avevano fatto ipotizzare un allontanamento.

A mettere finalmente a tacere tutte le indiscrezioni del caso è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello, rispondendo in maniera diretta ad una storia Instagram condivisa da Amedeo Venza. Con ironia ma anche chiarezza, Mariavittoria ha dichiarato:

“Ma totalmente fake. Ci sono stata 47 minuti in videochiamata che stava al fiume.”

Storia Instagram Amedeo Venza su Mariavittoria e Tommaso del Grande Fratello

Una replica immediata e sincera, alla quale lo stesso Venza ha reagito pubblicando la smentita: “Per onor di verità pubblico la smentita arrivata direttamente dalla diretta interessata.”

Mentre Mariavittoria sembra più aperta ai social, Tommaso dalla sua appare più riservato anche a livello di contenuti social, ma ha sempre dimostrato affetto nei confronti della sua compagna, conosciuta nella Casa del Grande Fratello. Dunque per i fan Tommavi (questo il nome del fandom) non c’è nulla da temere. Le cose procedono per il meglio.

La coppia del Grande Fratello sembra dunque più unita che mai. Le speculazioni, nate da assenze sui social interpretate come segnali, si rivelano infondate.

Forse è proprio questa discrezione a rappresentare la vera forza della loro storia. Un amore coltivato lontano dai riflettori, fatto di rispetto, normalità e condivisione autentica.